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國小軟式棒球聯賽 屏東縣內戰富田勝高樹晉8強

2018-06-05 10:16中央社 台北4日綜合報導

106學年度國小棒球聯賽（軟式組）8強出爐，兩支來自屏東縣的球隊富田和高樹交手，兩隊僵持到第6局，富田靠著短打、失誤、高飛犧牲打拿下致勝分，以2比1搶勝、晉級8強。

國小棒球聯賽（軟式組）5月31日開打，今天屏東縣內戰由富田與高樹交手，兩隊首局各拿下1分、戰成平手，雙方一路僵持至第6局，富田靠著突襲短打上壘，用腳程壓迫對手、造成對方守備失誤，再利用高飛犧牲打跑回致勝分。

富田總教練王子燦表示，比賽一路打到最後半局難分勝負，「想說用不同的戰術，讓第4棒擺出棒子，加上他的速度快，上壘後也帶給對手壓力，才能順利拿下重要的1分」。

彰化縣兩支球隊東山和忠孝今天交手，東山首局翁毅安率先敲出安打，靠著失誤、陳宥宇內野滾地球拿下第1分，接著4到6局、局局得分，東山投手群有效壓制忠孝打線，僅在5局下讓忠孝靠著接連安打拿下唯一1分，終場以6比1拿勝。

東山總教練洪晨恩表示，今天比賽拿下勝利、順利晉級8強，「但比賽中還是有很多小細節需要注意，感覺球員們的企圖心還不夠，希望明天開始的比賽能多多加油，把沒有做好的部分彌補起來」。

同樣來自新北市的民安與忠義交手，民安首局靠著陳炯錡三壘安打帶動，攻下3分、奠定勝基，終場以4比0拿下勝利、晉級8強。

國小聯賽（軟式組）8強出爐，分別是富田、東山、民安、高雄市中正、龍華，嘉義縣和興、桃園市龍安和台北市東園，冠軍將於6日出爐。

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