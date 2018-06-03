親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
35th政大金旋獎
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
國家考試

政府捐錢當「凱子」？ 他酸館長：為錢不知跪幾百回

「得獎的是周星馳！」 hito頒獎典禮全場傻眼！

國中小裝冷氣 高市盼中央訂統一政策

2018-06-03 20:15中央社 高雄3日電

台北市中小學研議全面裝冷氣，高雄市教育局估計，若跟進裝設冷氣，含電力改善約需新台幣33億元，且電費高昂，盼中央訂統一政策，優先進行電力改善或提供高效能風扇。

高雄市教育局今天發布新聞稿指出，估計全市國中小全面裝設冷氣，含電力改善工程共需約33億元，每年所需電費逾1億5000萬元，經費龐大。

教育局說，普通教室裝設冷氣非屬教育部頒定國民中小學設備標準範圍，所以高雄市無編列冷氣設備經費與維護、汰換維修費用；再者，高昂的支出也非地方政府一己之力能負擔。

教育局表示，高雄市建請中央制定統一政策，除補助「公立國民中小學辦理校舍防水隔熱計畫」，可先著手進行「國中小電力改善工程」，也可補助節能高效率風扇、提升屋頂及牆面隔熱效能等措施，再考量特殊場域冷氣裝設。

教育局說，高雄市國中小有1萬3021間教室，有1995間教室裝設冷氣；普通教室裝設冷氣比率9.6%、專科教室裝設19%、電腦教室92%。

教育局科長楊智雄告訴中央社記者，設置冷氣主要因素是學校位於航空站、工業區或集會場所等特殊情形，免於噪音或空污影響。

教育局表示，市府已儘量在現有法規及預算額度內協助學校於教室加裝電扇及窗簾以改善通風，提升環境品質；學校若有特殊需求，如特教班等，仍可依必要性設置空調設備。

教育局說，目前持續向學校宣導，藉斜屋頂或多樣化綠能措施可申請「永續校園計畫」經費，鼓勵校園植樹、植草減少揚塵等。

教育部

相關新聞

自寫、自拍、自己唱…這一代的青春驪歌 讓你聽了也想哭

2018-06-03 10:00

國小女生愛上彩色漸層飲料 研究油水分離和密度獲獎

2018-06-03 18:59

偏鄉小校師生少 跨年級教學有解

2018-06-03 14:09

立仁高中畢業生致詞有洋蔥 還沒開口就哭了

2018-06-03 12:49

為圓發明夢 54歲蔡財崑續進修獲市長獎

2018-06-03 11:36

尖石義興合唱團美聲驚豔維也納 校方：夢想不會被侷限

2018-06-03 10:53

尖石義興分校合唱團獲金質獎 曾一度面臨廢校危機

2018-06-03 10:37

中小學校冷氣機列必要設備？柯文哲：冷氣是最後的手段

2018-06-03 10:10

柯文哲頒市長獎 期勉同學終身學習

2018-06-03 09:46

冷氣電費誰付？ 教團：應由政府埋單

2018-06-03 00:21

改電力線路是筆大開銷 學校為難

2018-06-03 00:17

看北市學校裝冷氣… 吹風扇的縣市很感嘆

2018-06-03 00:11

教室裝冷氣 其他縣市多由家長認捐

2018-06-03 00:04

北市拍板…中小學教室全面裝冷氣

2018-06-02 23:42

120K單車畢典 19校畢業生達陣

2018-06-02 23:33

泥作班、水電班 偏鄉校闢特色

2018-06-02 23:10

一牆之隔 彰縣原斗國中小合併

2018-06-02 23:07

雄女校長退休 和學生一起「畢業」

2018-06-02 22:58

半數小六生不會be動詞？李家同：教育官員才不知

2018-06-02 20:52

從高雄騎到鵝鑾鼻 高屏單車畢典挑戰日騎120公里

2018-06-02 13:22

新化高中復古畢典 老校長跟著學生「畢業」

2018-06-02 08:25

影╱空前！她竟領到雄中、雄女畢業證書

2018-06-02 08:16

創意畢典／信中淨山 到砲台喊出願望

2018-06-01 23:55

創意畢典╱附中「翻箱出逃」故事屋 建中蔣公銅像變教官

2018-06-01 23:45

陳其邁鼓勵雄中學弟妹： 保持搞怪、白目的雄中精神

2018-06-01 23:43

國中念放牛班 他從黑手變校長 最關心「問題學生」

2018-06-01 22:43

彰女勇奪國際數學建模賽大獎 力拚大陸香港學生

2018-06-01 22:13

影／愛雄中還是雄女？雄中校友、雄女家長陳其邁這樣選擇

2018-06-01 22:04

沒有學生占那麼多教室幹嘛？ 陳金德怒斥：巧立名目

2018-06-01 20:53

國中念放牛班的校長 為教育界寫下一頁傳奇

2018-06-01 18:54

停辦興中國中幕後龐大利益？陳金德：光明磊落不怕中傷

2018-06-01 16:27

影／登砲台山大聲公喊願望 基隆信義國中畢業禮好特別

2018-06-01 15:15

台南玉井國中6年兩大震校舍全毀 重建告別悲情

2018-06-01 15:09

中興高中化身魔法學校 鼓勵畢業生挑戰人生

2018-06-01 13:18

考試心情？如廁讀書入畫 南新美術班畢展有創意

2018-06-01 12:12

張榮發基金會 道德課當畢業禮物

2018-05-31 23:55

想退休的老師減少 開缺希望小

2018-05-31 23:13

桃竹竹苗 停辦國中新進教甄

2018-05-31 23:08

不畏單親與貧困 自強學生逆境中奮發向上

2018-05-31 20:19
看更多

熱門文章

北市拍板…中小學教室全面裝冷氣

2018-06-02 23:42

教授老化又攬才難 台大：台高教恐淪第三世界國家水平

2018-06-03 08:56

籲賴揆出面止血 實踐校長：新教長應學杜正勝讓步

2018-06-03 11:57

教授退休潮 頂大疾呼：把國內博士班水準拉起來

2018-06-03 09:46

看北市學校裝冷氣… 吹風扇的縣市很感嘆

2018-06-03 00:11

前部長吳茂昆下台後 課審大會恢復準時召開

2018-06-03 16:08

冷氣電費誰付？ 教團：應由政府埋單

2018-06-03 00:21

自寫、自拍、自己唱…這一代的青春驪歌 讓你聽了也想哭

2018-06-03 10:00

新教長人選難產 洪孟楷揶揄：四不一沒有門檻太高

2018-06-03 10:41

立仁高中畢業生致詞有洋蔥 還沒開口就哭了

2018-06-03 12:49

北巿國中小裝冷氣 高市教團批教育局：別只用嘴降溫

2018-06-03 14:43

搶救大學教師高齡化 教育部祭「五箭」

2018-06-03 10:22

改電力線路是筆大開銷 學校為難

2018-06-03 00:17

大豐收！ 雲科大今封路邀居民打芒果

2018-06-03 12:46

大專退學人學首破9萬人 新增休學率6年新高

2018-06-03 11:15

教授高齡化 教部對策：國立科大生師比降為16

2018-06-03 13:15

尖石義興合唱團美聲驚豔維也納 校方：夢想不會被侷限

2018-06-03 10:53

志趣不符休學人數增 大學放寬轉系跨域修課

2018-06-03 11:15

首批學士陸生 鼓勵大膽來就學

2018-06-02 23:29

中小學校冷氣機列必要設備？柯文哲：冷氣是最後的手段

2018-06-03 10:10

頂大籲 把國內博士班水準拉起來

2018-06-03 13:15

教室裝冷氣 其他縣市多由家長認捐

2018-06-03 00:04

吳茂昆走後課審大會不延宕了 準時開會、出席人數增加

2018-06-03 20:24

聘任與留才困難 台大憂高教恐淪第三世界水平

2018-06-03 13:15

國小女生愛上彩色漸層飲料 研究油水分離和密度獲獎

2018-06-03 18:59

偏鄉小校師生少 跨年級教學有解

2018-06-03 14:09

尖石義興分校合唱團獲金質獎 曾一度面臨廢校危機

2018-06-03 10:37

校友注意！北科大募集錄影帶修復 尋回台北工專記憶

2018-06-03 19:54

柯文哲頒市長獎 期勉同學終身學習

2018-06-03 09:46

逆流划龍舟5.5公里 柯文哲勉學子：這是真實人生

2018-06-03 10:17

中大金質畢業生 會讀書更愛陪小孩

2018-06-02 23:51

上課打獵醃豬肉 學習好好玩20項計畫吸睛

2018-06-03 13:52

為圓發明夢 54歲蔡財崑續進修獲市長獎

2018-06-03 11:36

120K單車畢典 19校畢業生達陣

2018-06-02 23:33

一牆之隔 彰縣原斗國中小合併

2018-06-02 23:07

雄女校長退休 和學生一起「畢業」

2018-06-02 22:58

泥作班、水電班 偏鄉校闢特色

2018-06-02 23:10

國中小裝冷氣 高市盼中央訂統一政策

2018-06-03 20:15

畢業舞會合辦不成 台南女中自辦

2018-06-03 20:44

第一屆電動車創新設計實作賽開跑 東海大學跑第一

2018-06-03 20:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top