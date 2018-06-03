自寫、自拍、自己唱…這一代的青春驪歌 讓你聽了也想哭

新竹女中畢業生創作的畢業歌「回眸」，影片中充分運用光與影對比，讓畫面有層次。圖／新竹女中提供 分享 facebook

四、五、六年級生早年畢業時，都是唱「青青校樹」的畢業歌，但90後新世代不一樣，愈來愈多學校的學生會作詞、作曲，自己創作畢業歌，因為「沒有自己的畢業歌，就low掉了」。

新竹女中學生創作畢業歌《回眸》，短短十天就有20萬的點閱率。記者張雅婷／攝影 分享 facebook

這群新世代不只寫畢業歌，還會拍MV，放上YouTube與人分享，有些受歡迎程度不下流行歌手。今年最狂的是新竹女中畢業歌「回眸」，上架半個月觀看人次超過68萬；台中忠明高中畢業歌「鄰座的你啊」，也有6萬多人次點閱，人氣紅不讓。

新竹女中「回眸」 兩部相機拍出清新

新竹女中70屆畢業歌「回眸」，融合流行及日本青春向曲風，還巧妙加入校歌歌詞，讓這首歌更感人，更能引發師生共鳴 。

「回眸」創作班底以熱音社準畢業生社員為主，10人分工拍攝MV。拍攝學生姜淳崴、羅苡宸笑著說，她們未受過專業攝影訓練，僅用2部數位相機拍攝畫面，但事先有做功課，了解如何分鏡讓畫面流暢，並運用光影變化，讓畫面更吸睛。

新竹女中「回眸」

「回眸」MV穿插K書、畫油畫、社團練舞等場景，還有潑水嬉鬧、在草地上聊天的求學點滴，樂儀隊的展演也收錄其中，讓同學看了很有感。

新竹高中「往昔」 搶便當順便秀RAP

新竹高中畢業生創作「往昔」，也融入Rap紀錄校園生活。圖／新竹高中提供 分享 facebook

新竹高中畢業生今年創作的畢業歌，歌名是「往昔」，歌詞中有用Rap呈現學生在校3年生活點滴，頗有創意，MV拍攝手法也很流暢，同樣受人矚目。

新竹高中「往昔」

新竹高中校長李明昭說，「往昔」MV記錄學生為了外食吃午餐，還得申報外食申報單；為了搶便當，想盡各種先離席理由，還有學生翻牆等頑皮生活面貌，相信能給畢業生留下美好的回憶。

忠明高中「鄰座的你啊」 超高質感好驚豔

忠明高中「鄰座的你啊」畢業歌在youtube上架10天，超過6萬人次點閱，導演陳佑筑（後左二）和詞曲、演員團隊花了一周走遍台中市學生常去的熱點拍攝。記者喻文玟／攝影 分享 facebook

台中市忠明高中畢業歌「鄰座的你啊」，由學生樂團「然後，就沒有水仙了」填詞譜曲，作者謝綺芸說，高中生活和鄰座同學緊密不分，換座位認識不同的鄰座好友，想到離情有感而發。高中結束意味著「長大」，歌詞中有「不想長大」的心情，但鼓勵所有「鄰座的你」不要害怕、勇敢築夢追夢。

忠明高中「鄰座的你啊」

MV導演陳佑筑高一就想拍片，她選了千越大樓、大安海水浴場、龍貓隧道等10個台中市高中生常去的熱點拍攝，還動用空拍機，剪輯出4分半鐘作品。」「鄰座的你啊」超高質感MV掀起話題，有網友留言「高中生水準這麼高，要給人路活嗎？」「以為樂團要出道」、「跪著聽…」。

惠文高中「青春路上」 請來教授教混音

惠文高中畢業歌「青春路上」和南華大學音樂所教授馬銘輝學混音編曲，學生在校內錄音、取景。圖／惠文高中提供 分享 facebook

台中另一所學校惠文高中學生也創作畢業歌，歌名「青春路上」，MV以校園場景為主，填詞的袁笠庭說，主歌描述高中上、下課場景，副歌寫出「青春不散」的青澀與夢想，團隊花了1個月時間錄音、混音，並要感謝南華大學民族音樂所教授馬銘輝指點混音技巧。

惠文高中「青春路上」

「青春路上」導演林羽南說，MV每一個畫面都對準歌詞，有了影像，可以讓畢業歌記憶點更深刻，比單純聽歌更讓人感動。

桃園高中「起點。三十分」 學校的你才懂

桃園高中畢業歌「起點。三十分」，融入不少桃高人才懂得的「哏」，常窩在學務處的小黃也入鏡。圖／擷取自官方MV 分享 facebook

桃園高中票選畢業歌行之有年，今年票選冠軍歌曲為「起點。三十分」，詞曲創作、MV拍攝全由高三生一手包辦，歌由中有不少桃高人才懂得的「哏」，例如可加菜的薯餅蛋餅、常窩在學務處前的小黃全都入歌，讓畢業生聽了有滿滿共鳴與感動。

桃園高中每年畢業季創作、票選畢業歌行之有年，今年票選冠軍歌曲為「起點。三十分」，詞曲創作、MV拍攝全由高三生一手包辦。圖／桃園高中提供 分享 facebook

「起點。三十分」由畢業生林楷崴、謝承澔和陳家豪發想，「這首歌集結很多人的力量」，林楷崴說，大家反覆討論旋律架構、歌詞內容，彼此磨合才逐步完成詞曲，過程頻頻卡關，直到4月中旬錄音前，才定案歌曲Rap內容。

桃園高中「起點。三十分」

畢業歌拍板後，由桃高影創社、畢籌會負責籌拍MV，拍攝技法結合近年很夯的假人挑戰，「停格」演出象徵高三畢業生希望時間停留在校園開心的一刻，昨天畢典許多高三生哼唱這首歌，留下美好回憶。

高雄女中「趨光」吉他社作品

今年高雄女中107級原創畢業歌「趨光」，是從3首候選歌曲中以過半得票數勝出，主唱許瓊文與陳孟昀的歌聲清亮，網友大讚旋律好、歌詞好、歌聲也好，讓人想起學生時期的酸甜苦澀﻿。

高雄女中「趨光」

「趨光」由雄女民謠吉他社學生李懿庭作詞，薛羽涵、許瓊文作曲。身兼MV導演、攝影、剪輯的薛羽涵說，這首歌的創作理念是有一天同學會因夢想奔往不同方向，各為閃耀的理由翻山越嶺。但無論空間、時光或現實世界的殘忍，都無法剝奪屬於五福三路122號（雄女所在地），大家從相遇、祈福風箏飛起，到踏出校門，心中所有瞬間閃閃發光的位置。

老師合唱自創曲 歡送畢業生

學生自創畢業歌成為風尚，桃園市的老師也「摻一腳」，來自9校的23名國中小老師，合唱自創曲「點亮」送給畢業生。

「點亮」詞曲創作者林泊鋐說，自己從事教學，最大心願是希望學生能點亮自己、照亮他人。「點亮」邀請振聲高中國中部及內壢、中壢、龍岡、慈文國中和東安、林森、信義、祥安國小老師，一同為學生獻唱。

桃園市「點亮」

東安國小主任李莉萍說，在錄音室配唱跟KTV唱歌完全不同，彼此間得有默契，也要學會調整呼吸節奏，至少唱五、六次才過關。萬般皆下品，唯有讀書高的觀念早過時，「點亮」一曲傳遞師長殷殷企盼，希望孩子們都能抓住機會綻放光芒。

桃園9所國中、小老師進錄音室配唱自創畢業曲「點亮」。圖／金魚數位音樂提供 分享 facebook

八、九年級生 被讚創意無限

忠明高中教務主任陳建銘是六年級生，他說，光速世代的年輕人接收四面八方訊息，更有自己的想法，也有更多工具讓他們嘗試自己的夢想。

台灣校園的畢業歌，從最早蘇格蘭節慶民謠改編的「青青校樹」，後來有學校開始用當代流行歌手的歌當畢業歌，如周華健的朋友、小虎隊的驪歌、張學友的祝福，都是成長的回憶。

陳建銘說，近10年來學生自彈自唱，從離別感傷變成表達自己的感受，ＭＶ也由用校園生活照片堆疊輪播的方式，改成走出校園取景拍攝，只能說八、九年級學生很厲害，舞台無限。

惠文高中老師、作家蔡淇華說，八、九年級的孩子出生在有網路的時代，影音、多媒體從小耳濡目染，透過網路就可學拍影片、剪接、創作音樂；大量觀摩別人的作品，就像吃了大補貼，功力大增。台灣現在一年有近百所高中自創畢業歌，顯示台灣年輕人的創意在華人圈還是很強。