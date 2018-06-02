新化高中復古畢典 老校長跟著學生「畢業」

2018-06-02 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



國立新化高中今年畢業典禮歡送一個特別的人，校長廖茂枰服務教育界40年，將在7月31日退休，這是他退休前最後一次主持畢業典禮，畢業生昨天特別安排由前班聯會會長陳冠臻致贈花束，祝福校長「畢業」後開心逐夢！

新化高中今年畢業主題為「復古風及電影院 」，學生們認為隨著資訊爆炸，忙碌的生活節奏，使大家遺忘了以往單純的美好，於是今年特別設定復古懷舊主題，帶大家重回童年記憶，以輕柔的步調一起在單純的優雅裡漫步，希望全場觀眾暫時抽離忙碌的現代，放慢腳步，細細品味生活中時常被忽略的小幸福。

畢聯會也在畢業周準備一系列活動，在午餐時間播放懷舊音樂，如望春風、甜蜜蜜等，邊享用中餐邊聆聽歌曲，引領師生慢慢進入復古情懷，也發放小卡讓畢業生寫下對未來的期許，以及在校生對於學長姐們的祝福，小卡張貼在學務處外，供師生們欣賞。

典禮在禮堂門口設置售票亭，兩側布置復古風招牌，配合電影院主題設計一張復古年代的電影票，讓同學深入其境。

畢聯會也為畢業生準備了一段驚喜，特別邀請藝人林志玲、Sandy吳姍儒、李千娜、YouTuber蔡阿嘎、阿滴英文，拍攝畢業祝福影片，希望每位畢業生都能滿懷祝福，帶著暖意與勇氣勇闖前途。