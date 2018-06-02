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影╱空前！她竟領到雄中、雄女畢業證書

2018-06-02 08:16聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄女中在第70屆畢業典禮中，將一張最特別的「畢業證書」頒給了在教育界服務40年的校長黃秀霞。她是目前教育史上唯一經過正式遴選，先後帶領雄中、雄女的校長，獲教育部校長領導卓越獎，恢復了兩校學生著名傳統「飲料日」，還曾在職棒賽前開過球！

當年興建高雄巨蛋時原本要三民家商遷校，時任校長的黃秀霞堅決捍衛校地，還領著籃球隊北討，取得高中籃球聯賽HBL連霸；轉任雄中校長7年，推動紫檀花文藝季讓熱血文青展現所愛；然後轉任雄女校長5年，解除襪禁，恢復了曾一度中斷的雄中、雄女「飲料日」傳統，延續兩校學生的青春回憶。從技職體系到菁英高中、從男校到女校，她都與學生站在一起。

黃秀霞的夫婿與一雙兒女，都是雄中、雄女人；在兩校校史上，除了民國80年雄中校長朱迺武與雄女校長師蔚霞奉命互調，黃秀霞是唯一經過正式遴選擔任過雄中、雄女校長者。

五年前的畢業季，黃秀霞收到雄中頒的「畢業證書」；今年又領到雄女學生自製的超大畢業證書，上頭寫著「校長黃秀霞在本校修業表現獲得肯定准予畢業」，讓她熱淚盈眶，覺得「此生無憾！」

64歲的黃秀霞說，原本還有1年才屆齡，她提早申請退休的原因是服務已40年，為了迎接108新課綱時可以直接讓新校長上路帶領團隊進行，不致因為換校長還要適應磨合；另外家中還有87歲老母親，不希望有子欲養而親不待的遺憾。

黃秀霞感性地對「小斑馬（雄女學生暱稱）」們說，永遠以雄女人為榮！希望學生集滿「電力」，勇敢追夢、築夢。

雄女校長黃秀霞（右四）獲頒學生自製的超大型畢業證書。記者徐如宜／攝影
雄女校長黃秀霞（右四）獲頒學生自製的超大型畢業證書。記者徐如宜／攝影
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2013年8月2日 CPBL 獅 VS 犀牛，高雄女中校長黃秀霞賽前帶著漾舞社在...
2013年8月2日 CPBL 獅 VS 犀牛，高雄女中校長黃秀霞賽前帶著漾舞社在賽前演出並開球。圖／檔案照片
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雄女校長黃秀霞（右四）開心領取學生自製的超大型畢業證書。記者徐如宜／攝影
雄女校長黃秀霞（右四）開心領取學生自製的超大型畢業證書。記者徐如宜／攝影
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雄女校長黃秀霞（紅衣）與學生們一起畢業。記者徐如宜／攝影
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