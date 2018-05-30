大太陽底下為國樂瘋狂 鄉村國三生快閃表演

2018-05-30 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



會考結束後很多國三大玩特玩，有的不知何要做什麼，嘉義縣竹崎昇平國中國樂團有34名學生會考結束後，最近到台南和高雄2天1夜難忘的「畢旅」，在台南七股鹽山、安平老街，以及高雄駁二藝術特區、旗津渡輪、老街，進行共5場的國樂快閃演奏「把我們三年學習成果帶給聽眾，也獲得了自我的肯定！」

學生們從每個快閃據點搬運樂器上下車、定位、演奏，看著民眾聚集好奇詢問「昇平國中在那裡」。兩天來雖然學生們為了演奏不好曾有爭吵等不愉快，返家後熱烈分享著，「在大太陽底下，有一群為國樂瘋狂的小孩，雖然我們在別人眼中只是個不起眼的偏鄉小學校，但也不會這樣就澆熄我們對國樂的熱忱」。

學生們說，「從沒想過能在兩天內完成那麼多場表演」、「心中激動的情緒還未平復」，「有一點點的掌聲，就是給我們滿滿的力量了」，「觀眾們的鼓掌和支持，這樣的畫面在未來不知道還能不能看見」。