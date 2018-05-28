逾5成北市小六生 英文文法未達畢業應有能力

2018-05-28 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台灣師範大學團隊針對台北市的小學生進行「英語能力體檢」。圖與當事人無關。報系資料照 分享 facebook 台灣師範大學團隊針對台北市的小學生進行「英語能力體檢」，發現英文詞彙、聽力和閱讀，都有逾2成小六生未達國小畢業應有能力，其中文法句型僅46%的學生，達國小六年級應有程度。

台北市於87學年度自國小三年級起實施每周2節課的英語教學，91學年度更向下延伸至國小一年級，目前每周授課時數為低年級2小時，中、高年級3小時。

為檢視小學生學習狀況，台師大邁向頂尖大學計畫辦公室研發「英語能力診斷及認證系統」，涵蓋英文詞彙、文法句型、聽力理解及閱讀理解等項目，並於民國105年6月與106年6月針對小六應屆畢業生施測，總施測人次為1萬48人次。

體檢結果顯示，詞彙、文法句型、聽力理解及閱讀理解等項目分別有25%、54%、21%和29%的受試者，未達國小六年級(DCEC2)應有程度，而在詞彙、文法句型及聽力子測驗中，甚至有12%、18%、6%的受試者，未達國小四年級(DCEC1)應有程度。

其中文法句型僅46%的學生達到國小六年級應有程度。未達六年級的學生中，在四年級學童需精熟的be 動詞一般簡單式(疑問句)，有74%的學生不會表達 (如：句構題Is it Friday today? 有42%的學生回答It is Friday today?)；在助動詞 (疑問句)，有45%的學生表達錯誤 (如：句構題 Can you open the box? 有22%的學生回答You can open the box?)。

即便是達到六年級程度的學生，在助動詞的題目中，有54%的學生作答錯誤 (如：選擇題She cannot swim. 有52%的學生回答She cannot swimming.)；在單複數一致性的題目中，有48%的學生回答錯誤 (如：選擇題What are these on my desk? 有36%的學生回答 What is these on my desk?)。

台師大副校長宋曜廷表示，文法句型有超過5成學生未達國小畢業應有能力，其他3個項目也有超過2成學生未達國小畢業應有能力。若無適當的教學介入，很可能學生在進國中後就處於落後狀態，完全放棄學習。

宋曜廷建議，體制內教學時數若不增加，無法補習的孩子是極不公平的，學習成就雙峰將不斷複製。教學方法應該同時重視基本技能和溝通，避免以溝通的名義，忽視基本技能的重要。此外，運用診斷系統及早監控。為避免為時已晚的遺憾，各年級與各項語言技能（聽說讀寫）應有通過門檻建議，運用精密的診斷系統把關，其診斷結果可提供給家長學生、教師、校方及主管機關作參考。