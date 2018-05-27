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融合原民藝術 高中生奪國際翻糖蛋糕銀牌

2018-05-27 15:01中央社 台中27日電

明道中學餐飲管理科學生王奕鈞，日前參加「新加坡國際美食競賽」，從一百多名參賽者脫穎而出，以融合原住民文化與大自然元素的翻糖蛋糕，成功吸引評審目光，拿下翻糖組銀牌。

今年17歲的王奕鈞，曾奪得「2017韓國國際餐飲大賽」（WACS）翻糖蛋糕組金牌，成為大賽史上最年輕的金牌得主，他4月27日再次以最年輕的參賽者挑戰「2018新加坡國際美食競賽」（FHA），與業界師傅一較高下，最後以「與大自然共舞」翻糖蛋糕獲「銀牌」。

王奕鈞將這次的翻糖蛋糕作品命名為「與大自然共舞」，以台灣在地素材作為設計靈感，融合台灣原住民各族服飾，創作出一個與大海、鯨魚、台灣原生蝴蝶共舞的「原住民公主」，他仔細呈現所有的細節，雕刻出羽毛頭飾與圖騰織布，連部落公主的眼睫毛都是一根一根植上去的，工法相當精細。

王奕鈞受訪表示，他從小接觸藝術、繪畫與音樂，喜愛觀察「美」的事物，認為台灣原住民的傳統服飾與文化充滿魅力，鯨魚又是有靈性的生物，跳出水面的畫面很美，代表著大自然的奧妙力量，因此決定作為這次設計的主視覺，希望呈現人類與自然溫柔共舞的幸福畫面。

王奕鈞說，花了一整個月的時間製作翻糖蛋糕，除了要種上一根根公主的睫毛，還要雕琢出百步蛇的繡花圖案，為了兼顧學校課業，曾經連續2週只睡3小時，還有2天為了趕工完全沒睡覺。

談到比賽最大的挑戰，王奕鈞指出，大會規定翻糖組不能使用鐵架、竹籤與保麗龍，整個蛋糕必須是可食用的，要做出「懸空、跳躍」的效果相當困難，他在製作過程中，蛋糕主體曾倒過3次，嘗試各種素材的可能性後，終於成功呈現作品。

但新加坡濕熱的氣候，又是一大挑戰，王奕鈞將作品運送到賽場的過程，翻糖蛋糕的精緻細節因熱氣變形、毀損，必須趕緊在賽場上進行修補。但他認為，這些挑戰都是寶貴的經驗，每次比賽都要把握機會學習，欣賞其他國際選手創作藝術麵包、巧克力雕塑、甜點與西餐等作品，希望透過豐富的參賽經驗及視野的開拓，提升國際競爭力。

原住民新加坡

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