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初與AI機器人當同學 偏鄉學生驚奇連連

2018-05-26 19:26中央社 高雄26日電

30名來自高市寶來國中、杉林國中與甲仙國中偏鄉學生今天齊聚高雄大學參與AI機器人自造體驗課程，初次體驗與AI機器人當同學，學生們莫不驚奇連連。

活動一開始，智慧機器人出面迎接這群偏鄉學生進場，吸引全場目光，機器人接著帶領這群學生及高雄大學學生組成的學伴參與機器人自造體驗課程，這群國中生直呼好玩，學習興致大增。

寶來國中學生秋東漢受訪表示，這次能參加偏鄉學童AI體驗營很興奮，這是他第一次接觸機器人，而且還可以自己動手製作機器人，機會難得。

面對媒體問到希望機器人能為他做什麼，秋東漢則妙答，希望機器人能幫他寫作業。

科技部南部科學工業園區管理局AI- ROBOT自造基地與17個衛星基地攜手準備各種課程、競賽與活動推廣AI機器人自造教育。這次與高雄大學合作，提供學生接觸和學習機會，並讓大小學伴攜手完成機器人製作，進而學習團隊合作、解決問題的能力。

南科AI-ROBOT自造基地與高雄大學接下來將前進蘭嶼，提供更多偏鄉孩子接觸AI機器人的機會。

南科AI-ROBOT自造基地由南科管理局打造，除建立科研等級自造設施與高階智慧機器人試作及訓練環境，也培養新世代產業所需人才，並讓自造教育向下扎根。

偏鄉蘭嶼國中生

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