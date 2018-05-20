親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長空窗中
35th政大金旋獎
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
國家考試
升大學甄選攻略

放話身家達300億不會貪污 許純美要砸60億選台北市長

撞死協助會考女職員 酒駕男：前天喝1公升高粱

考生注意！ 一張表看國中會考如何拿到5A++　

2018-05-20 20:24聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

國中教育會考今天結束，6月8日將寄成績單，考生後續可透過免試入學選填志願。初估免試要錄取建中、北一女，會考5科總積分至少要34分，即4科A++、1科A+，寫作至少5級分。台北市補教協會今天計算出各科容錯題數，考生對完答案後，可對應錯誤題數，了解自己是否在安全範圍內，即早準備志願。

台北市景文高中國中部主任卓意翔推估，免試若要錄取建中、北一女，會考5科測驗題的總積分至少要拿34分，即至少4A++、1科A+，寫作至少要五級分、換算積分0.8分，也就是說，總積分要34.8才較有機會上建北。師大附中則至少測驗題要拿到33分；中山女高、成功高中、松山高中至少要得30分。

英語補教老師王東昇分析，今年英語閱讀測驗題數多，篇幅中長，中間偏難，考生答題時幾乎都要思考，不再是過往按圖索驥的題型。粗估考生若答錯超過2題，可能就無望得到A++。A+等級限錯3到4題，A等級只能錯4到5題。

自然科補教老師楊過表示，今年自然圖表題多，考驗考生的理解能力，尤其第48、51兩題，字多、圖多、表格多，是左右考生分數的關鍵題。今年前段考生競爭激烈，是否能取得高分，關鍵就在計算及文字閱讀能力。要達到A++等級，保守估計只能錯2題、A+只能錯5題、A可錯7-8題。

社會科補教老師范郁彤分析，今年取材豐富多元，貼近生活，世界性議題變多，出題也較活潑，有一半以上題型用圖表呈現，轉譯圖表將是未來考生必備的基本能力。整體而言難易度屬於適中，預估考生想要得到A++，只能錯2到3題，A+只能錯5題，A可錯8到9題。

數學科補教老師葉子豪分析，今年數學考題難易適中，大多考觀念，高分群學生答完題最重要的就是檢查，手寫題細心與否將是勝出關鍵。若非選題全對，考生要得到A++，只能錯1到2題，A+可錯3到4題、A可錯4到5題；若非選題已被扣分，要拿到A++ 最多能錯1題、A+可錯1到2題、A可錯2到3題。

國文補教老師劉炘表示，今年國文科題目難易適中，白話文篇幅長，出題方向也多元，不限以文學角度出發，還包括科普知識，甚至將語病也列入考題，著重考生的判斷能力。要拿到A++只能錯3題，A+只能錯6到7題，拿A可錯8到9題。

此外，今年作文題目「我們這個世代」，題幹的圖表上有個重點，雖有特別標示出10到20歲時代，但考生不能只專注寫自己的世代，還必須要有20到30歲、30到40歲等時空背景比較，以及自己未來將會扮演的社會角色。劉炘表示，寫作得分關鍵在於考生必須寫出個人、社會等期許，若沒有掌握好，恐怕很難拿到6級分。

台北市補教協會預估國中會考等級對照表。記者吳佩旻／製表
台北市補教協會預估國中會考等級對照表。記者吳佩旻／製表
分享

國中教育會考考題建中

相關新聞

會考已變調！家長砲轟吳茂昆失言 要求回歸正途

2018-05-20 17:20

會考結束！估建北落點積分至少34.8 北市13分就有公立念

2018-05-20 15:40

會考結束了！ 五科吸睛試題解析看過來

2018-05-20 14:01

107國中會考五科完整試題解答

2018-05-20 13:30

國文會考白話文篇幅長 A++只能錯3題

2018-05-20 20:19

宜蘭擬停辦興中國中 教師工會質疑政策草率

2018-05-20 19:53

會考自然難易適中 補教老師：要融會貫通才能拿高分

2018-05-20 19:48

國中會考想拿A++可錯幾題？ 補教老師這樣估

2018-05-20 19:26

狗狗甩水效率勝洗衣機 國中會考英語科考了

2018-05-20 18:44

107國中會考英文科難題解析

2018-05-20 18:43

教長會考納入採計「非常好」？ 中學生團體：遺憾

2018-05-20 18:42

分級醫療首度納入會考題 專家：意義重大

2018-05-20 18:26

國中會考落幕 基北社區高中門檻估降1分

2018-05-20 18:17

宜縣府否認為了慈心華德福裁撤興中國中 不料遭打臉

2018-05-20 18:13

國中會考新北考區傳作弊 「偷看前面」恐直接0分

2018-05-20 17:44

會考數學要拿A++ 非選全對僅容錯2題

2018-05-20 17:31

107國中會考數學科（非選擇題）參考解答

2018-05-20 17:17

會考自然圖表多 計算力閱讀力是高分關鍵

2018-05-20 17:16

會考英語得轉彎思考 閱讀測驗是高分關鍵

2018-05-20 17:16

補教師分析國中會考 社會科A++最多錯3題

2018-05-20 17:11

國中會考自然科 牛排加「嫩精」入題

2018-05-20 17:09

107國中會考自然科難題解析

2018-05-20 16:56

自然科補教師分析：前段考生競爭激烈　A++僅容錯2題

2018-05-20 16:53

會考英文閱讀測驗多 補教師估：錯逾2題無緣A++

2018-05-20 16:36

吳茂昆失言？免試採計會考很好？ 全教總：很可怕

2018-05-20 16:31

國中會考試務人員出闈 6月8日寄發成績單

2018-05-20 16:30

國中會考朝素養命題 教部：需觀察學生反應

2018-05-20 16:28

高雄考場小違規不斷 有人急改答案卡、考完英聽急離開

2018-05-20 16:21

會考自然、社會加考非選題？ 心測中心：短期內未規劃

2018-05-20 16:19

國中會考英語聽力 考生：題目拐很多彎

2018-05-20 14:46

會考自然、社會也將考非選題？教部這麼說

2018-05-20 14:01

會考結束囉！嘉義地區缺考人數歷年新低

2018-05-20 13:49

107國中會考英語（聽力）科試題解答

2018-05-20 13:34

107國中會考英語（閱讀）科試題解答

2018-05-20 13:29

會考自然科計算少 考生：比模擬考簡單

2018-05-20 13:29

英語考題生活化 考生：題材廣泛須多涉獵

2018-05-20 13:28

107國中會考自然科試題解答

2018-05-20 13:26

英語科「轉折語意」難度高 沒考綜合時態

2018-05-20 13:16

煮蟹肉棒時塑膠套要拆嗎 會考自然科「很生活」

2018-05-20 13:16
看更多

熱門文章

107國中會考五科完整試題解答

2018-05-20 13:30

107國中會考國文科試題解答

2018-05-20 12:47

107國中會考數學科試題（選擇題）解答

2018-05-20 13:09

107國中會考英語（閱讀）科試題解答

2018-05-20 13:29

107國中會考社會科試題解答

2018-05-20 13:14

107國中會考自然科試題解答

2018-05-20 13:26

107國中會考英語（聽力）科試題解答

2018-05-20 13:34

107國中會考數學科（非選擇題）試題

2018-05-20 13:10

會考結束了！ 五科吸睛試題解析看過來

2018-05-20 14:01

國中教育會考 下午公布試題答案

2018-05-20 11:12

107國中會考數學科（非選擇題）參考解答

2018-05-20 17:17

會考結束！估建北落點積分至少34.8 北市13分就有公立念

2018-05-20 15:40

107國中會考寫作試題

2018-05-20 12:51

國中會考今第二天 後續重要時程表看這

2018-05-20 09:15

會考已變調！家長砲轟吳茂昆失言 要求回歸正途

2018-05-20 17:20

會考最難拿Ａ！自然科明登場 補教師指引必考題

2018-05-19 21:08

影／吳茂昆：不知道全教總為什麼要我下台！

2018-05-20 14:45

會考英文科 考生：比起過去都難、閱讀測驗偏長

2018-05-20 12:01

會考自然科考題難易適中 考生：前4頁幾乎秒答

2018-05-20 10:52

英語科「轉折語意」難度高 沒考綜合時態

2018-05-20 13:16

煮蟹肉棒時塑膠套要拆嗎 會考自然科「很生活」

2018-05-20 13:16

會考自然科 考生：考基礎觀念比模擬考簡單

2018-05-20 10:19

會考英聽考試規則不一樣 明天遲到小心抱鴨蛋

2018-05-19 22:54

107會考數學「轉三個彎」 星座、打果汁很生活

2018-05-20 00:13

會考英文 閱讀與模擬考難易差不多、出現跨科題

2018-05-20 12:14

107國中會考自然科難題解析

2018-05-20 16:56

吳茂昆不懂為何要下台又失言 張旭政：台灣教育很危險

2018-05-20 16:42

會考自然科 考生：比過去考古題都來的簡單

2018-05-20 09:58

國中會考想拿A++可錯幾題？ 補教老師這樣估

2018-05-20 19:26

會考結束囉！嘉義地區缺考人數歷年新低

2018-05-20 13:49

會考數學要拿A++ 非選全對僅容錯2題

2018-05-20 17:31

107國中會考英文科難題解析

2018-05-20 18:43

107會考作文「我們這個世代」 考生：科技、影響力、徬徨

2018-05-20 00:02

影／偏鄉生會考像「進京趕考」 考前一天翻山越嶺下山

2018-05-20 08:41

會考自然科生活化偏易 跨領域為12年課綱暖身

2018-05-20 10:14

吳茂昆失言？免試採計會考很好？ 全教總：很可怕

2018-05-20 16:31

藥廠黑幕…107會考國文像社會 須靠線索答題

2018-05-20 00:07

107會考社會圖表多 「消失的身分證字母」考縣市合併

2018-05-20 00:09

會考自然科 考生直呼比平常考試還簡單

2018-05-20 10:14

考生注意！ 一張表看國中會考如何拿到5A++　

2018-05-20 20:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top