考生注意！ 一張表看國中會考如何拿到5A++

2018-05-20 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



國中教育會考今天結束，6月8日將寄成績單，考生後續可透過免試入學選填志願。初估免試要錄取建中、北一女，會考5科總積分至少要34分，即4科A++、1科A+，寫作至少5級分。台北市補教協會今天計算出各科容錯題數，考生對完答案後，可對應錯誤題數，了解自己是否在安全範圍內，即早準備志願。

台北市景文高中國中部主任卓意翔推估，免試若要錄取建中、北一女，會考5科測驗題的總積分至少要拿34分，即至少4A++、1科A+，寫作至少要五級分、換算積分0.8分，也就是說，總積分要34.8才較有機會上建北。師大附中則至少測驗題要拿到33分；中山女高、成功高中、松山高中至少要得30分。

英語補教老師王東昇分析，今年英語閱讀測驗題數多，篇幅中長，中間偏難，考生答題時幾乎都要思考，不再是過往按圖索驥的題型。粗估考生若答錯超過2題，可能就無望得到A++。A+等級限錯3到4題，A等級只能錯4到5題。

自然科補教老師楊過表示，今年自然圖表題多，考驗考生的理解能力，尤其第48、51兩題，字多、圖多、表格多，是左右考生分數的關鍵題。今年前段考生競爭激烈，是否能取得高分，關鍵就在計算及文字閱讀能力。要達到A++等級，保守估計只能錯2題、A+只能錯5題、A可錯7-8題。

社會科補教老師范郁彤分析，今年取材豐富多元，貼近生活，世界性議題變多，出題也較活潑，有一半以上題型用圖表呈現，轉譯圖表將是未來考生必備的基本能力。整體而言難易度屬於適中，預估考生想要得到A++，只能錯2到3題，A+只能錯5題，A可錯8到9題。

數學科補教老師葉子豪分析，今年數學考題難易適中，大多考觀念，高分群學生答完題最重要的就是檢查，手寫題細心與否將是勝出關鍵。若非選題全對，考生要得到A++，只能錯1到2題，A+可錯3到4題、A可錯4到5題；若非選題已被扣分，要拿到A++ 最多能錯1題、A+可錯1到2題、A可錯2到3題。

國文補教老師劉炘表示，今年國文科題目難易適中，白話文篇幅長，出題方向也多元，不限以文學角度出發，還包括科普知識，甚至將語病也列入考題，著重考生的判斷能力。要拿到A++只能錯3題，A+只能錯6到7題，拿A可錯8到9題。

此外，今年作文題目「我們這個世代」，題幹的圖表上有個重點，雖有特別標示出10到20歲時代，但考生不能只專注寫自己的世代，還必須要有20到30歲、30到40歲等時空背景比較，以及自己未來將會扮演的社會角色。劉炘表示，寫作得分關鍵在於考生必須寫出個人、社會等期許，若沒有掌握好，恐怕很難拿到6級分。