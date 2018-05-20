國文會考白話文篇幅長 A++只能錯3題

2018-05-20 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



台北市國文補教老師劉炘表示，今年國中教育會考國文科題目難易適中，融入較多PISA觀念（國際學生能力評量計劃，素養導向的閱讀測驗），白話文篇幅長，出題方向也多元，不限以文學角度出發，還包括科普知識，甚至將語病也列入考題，著重考生的判斷能力。

劉炘說，今年仍有跨科考題，例如第36題結合社會科，考東西德分裂的觀念。第44-46題組，改寫自《太平廣記.青州客》題材以神怪小說為方向，對考生說較陌生。要拿到A++只能錯3題，A+只能錯6到7題，拿A可錯8到9題。

此外，劉炘表示，今年作文題目「我們這個世代」，這套題目出的很好，除了讓學生省思當前的角色外，也能展望未來，打破傳統慣例。得分關鍵在於考生必須寫出個人、社會等期許，若沒有掌握好，恐怕很難拿到6級分。

劉炘說，作文題幹的圖表上其實有個重點，雖有特別標示出10到20歲時代，但考生不能只專注寫自己的世代，還必須要有20到30歲、30到40歲等時空背景比較，以及自己未來將會扮演的社會角色。