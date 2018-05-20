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國中會考想拿A++可錯幾題？ 補教老師這樣估

2018-05-20 19:26中央社 台北20日電

根據北市補教協會預估，會考想拿A++成績的考生，在數學、自然和英語科都不能錯超過...
根據北市補教協會預估，會考想拿A++成績的考生，在數學、自然和英語科都不能錯超過2題。記者王慧瑛／攝影
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國中教育會考今天考完，預計6月5日公布答對題數和等級對照表，根據北市補教協會預估，想拿A++成績的考生，在數學、自然和英語科都不能錯超過2題。

107年國中教育會考今天中午結束考試，教育部也公布會考題目和參考答案，台北市補習教育事業協會也邀請補教老師協助分析會考試題。

社會科補教老師范郁彤表示，今年試題圖表題比率高，顯示轉譯圖表已是學生必備的基本能力，試題結合學科知識和生活經驗且閱讀量大，考生得完整理解題意，並避免反射性答題，預估要拿A++成績的考生至多能錯2至3題，要拿A+成績最多只能錯5題，要拿A至多能錯8至9題。

數學科補教老師葉子豪分析，今年試題計算量不高，偏重觀念理解，高分關鍵在非選擇題，檢測細心程度，手寫時如未完整呈現計算過程，可能會被扣分，想拿A++的考生，預估非選題全對時，選擇題只能錯1至2題，要拿A+選擇題至多能錯3至4題，要拿A選擇題至多錯4至5題。

國文科補教老師劉炘指出，今年文言文的題目不難，可能會錯的反而是白話文的題目，尤其閱讀測驗敘述較長且出題角度方向多變，考驗學生的閱讀耐心和是否能精準抓到文意，預估要拿A++成績的考生至多只能錯3題，要拿A+成績至多只能錯6至7題，要拿A至多能錯8至9題。

英文科補教老師王東昇認為，今年英語試題有銜接新課綱意涵，命題很多生活化文章，希望培養學生帶著走的能力，而閱讀測驗必須轉個彎思考，將是左右拿高分的關鍵，預估要拿A++成績的考生至多只能錯2題，要拿A+成績最多只能錯3至4題，要拿A至多能錯4至5題。

自然科補教老師楊過提到，今年自然科試題圖表題比率高，考驗考生看圖能力，而難題剛好都落在計算題，除了計算，還有大量文字圖表 ，計算能力和文字閱讀能力將是拿高分關鍵，預估要拿A++成績的考生至多只能錯2題，要拿A+成績最多只能錯5題，要拿A至多只能錯7至8題。

國中教育會考教育部補習

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