會考數學要拿A++ 非選全對僅容錯2題

2018-05-20 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



國中教育會考今天結束，台北市補教老師葉子豪分析，今年數學考題難易適中，大多考觀念，高分群學生答完題最重要的就是檢查，手寫題細心與否將是勝出關鍵。考生若做非選題時，若習慣簡化算式，可能會被扣分，非選題被扣1到2分，可能就會掉到下一等級，與理想學校失之交臂。

葉子豪表示，今年題目的排序方式，前10到12題都側重單一觀念，考生寫起來比較有信心，可見出題設計用心。第13題生活化題型，考的是印刷卡片計價，著重觀念理解，以及破題，學生須看到題目後知道如何下筆。

今年選擇題共26題，非選有2題，和去年相同，代數及幾何考出的比例，也和去年大致相同，最難題型大多都集中在幾何。其中選擇題第24到26題偏難，側重單一計算題型偏少，大多都考觀念。第15題考的是立體圖概念，考生必須要有空間概念感及邏輯，比較像是入學的智力測驗。

葉子豪說，今年題目難易適中，高分群非常競爭，容錯率低，若粗心一點，分數可能就不如預期。像第10題，題目中給的提示為前20台有折扣，考生若沒注意到，可能做答錯誤。他認為觀念清楚的學生，前10題到15題作答時，應不會超過15分鐘，有利花更多時間在後面的非選題計算。