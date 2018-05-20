親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長空窗中
35th政大金旋獎
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
國家考試
升大學甄選攻略

女職員國中會考途中遭酒駕撞死 校長：太殘忍

會考已變調！家長砲轟吳茂昆失言 要求回歸正途

會考數學要拿A++ 非選全對僅容錯2題

2018-05-20 17:31聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

國中教育會考今天結束，台北市補教老師葉子豪分析，今年數學考題難易適中，大多考觀念，高分群學生答完題最重要的就是檢查，手寫題細心與否將是勝出關鍵。考生若做非選題時，若習慣簡化算式，可能會被扣分，非選題被扣1到2分，可能就會掉到下一等級，與理想學校失之交臂。

葉子豪表示，今年題目的排序方式，前10到12題都側重單一觀念，考生寫起來比較有信心，可見出題設計用心。第13題生活化題型，考的是印刷卡片計價，著重觀念理解，以及破題，學生須看到題目後知道如何下筆。

今年選擇題共26題，非選有2題，和去年相同，代數及幾何考出的比例，也和去年大致相同，最難題型大多都集中在幾何。其中選擇題第24到26題偏難，側重單一計算題型偏少，大多都考觀念。第15題考的是立體圖概念，考生必須要有空間概念感及邏輯，比較像是入學的智力測驗。

葉子豪說，今年題目難易適中，高分群非常競爭，容錯率低，若粗心一點，分數可能就不如預期。像第10題，題目中給的提示為前20台有折扣，考生若沒注意到，可能做答錯誤。他認為觀念清楚的學生，前10題到15題作答時，應不會超過15分鐘，有利花更多時間在後面的非選題計算。

葉子豪預估，若非選題全對，考生要得到A++，只能錯1到2題，A+可錯3-4題、A可錯4-5題；若非選題已被扣分，要拿到A++ 最多能錯1題、A+可錯1到2題、A可錯2到3題。

107年國中會考。記者鄭清元／攝影
107年國中會考。記者鄭清元／攝影
分享

國中教育會考考題

相關新聞

會考已變調！家長砲轟吳茂昆失言 要求回歸正途

2018-05-20 17:20

會考結束！估建北落點積分至少34.8 北市13分就有公立念

2018-05-20 15:40

會考結束了！ 五科吸睛試題解析看過來

2018-05-20 14:01

107國中會考五科完整試題解答

2018-05-20 13:30

英語科「轉折語意」難度高 沒考綜合時態

2018-05-20 13:16

煮蟹肉棒時塑膠套要拆嗎 會考自然科「很生活」

2018-05-20 13:16

107國中會考數學科（非選擇題）參考解答

2018-05-20 17:17

會考自然圖表多 計算力閱讀力是高分關鍵

2018-05-20 17:16

會考英語得轉彎思考 閱讀測驗是高分關鍵

2018-05-20 17:16

補教師分析國中會考 社會科A++最多錯3題

2018-05-20 17:11

國中會考自然科 牛排加「嫩精」入題

2018-05-20 17:09

107國中會考自然科難題解析

2018-05-20 16:56

自然科補教師分析：前段考生競爭激烈　A++僅容錯2題

2018-05-20 16:53

會考英文閱讀測驗多 補教師估：錯逾2題無緣A++

2018-05-20 16:36

吳茂昆失言？免試採計會考很好？ 全教總：很可怕

2018-05-20 16:31

國中會考試務人員出闈 6月8日寄發成績單

2018-05-20 16:30

國中會考朝素養命題 教部：需觀察學生反應

2018-05-20 16:28

高雄考場小違規不斷 有人急改答案卡、考完英聽急離開

2018-05-20 16:21

會考自然、社會加考非選題？ 心測中心：短期內未規劃

2018-05-20 16:19

國中會考英語聽力 考生：題目拐很多彎

2018-05-20 14:46

會考自然、社會也將考非選題？教部這麼說

2018-05-20 14:01

會考結束囉！嘉義地區缺考人數歷年新低

2018-05-20 13:49

107國中會考英語（聽力）科試題解答

2018-05-20 13:34

107國中會考英語（閱讀）科試題解答

2018-05-20 13:29

會考自然科計算少 考生：比模擬考簡單

2018-05-20 13:29

英語考題生活化 考生：題材廣泛須多涉獵

2018-05-20 13:28

107國中會考自然科試題解答

2018-05-20 13:26

107國中會考社會科試題解答

2018-05-20 13:14

國中會考英語閱讀 考生：面向較多需思考

2018-05-20 13:10

107國中會考數學科（非選擇題）試題

2018-05-20 13:10

107國中會考數學科試題（選擇題）解答

2018-05-20 13:09

會考英聽簡單易懂 進階題天氣預報得想想

2018-05-20 13:09

會考五科 考生認為：國文最難

2018-05-20 13:04

會考英聽 考生：沒有陷阱 抓關鍵字即可做答

2018-05-20 13:04

107國中會考寫作試題

2018-05-20 12:51

107國中會考國文科試題解答

2018-05-20 12:47

獨／因應新課綱 會考社會、自然研議加入非選題

2018-05-20 12:45

台南到考率良好！自、英考題難易適中

2018-05-20 12:15

會考英文 閱讀與模擬考難易差不多、出現跨科題

2018-05-20 12:14
看更多

熱門文章

107國中會考五科完整試題解答

2018-05-20 13:30

107國中會考國文科試題解答

2018-05-20 12:47

107國中會考數學科試題（選擇題）解答

2018-05-20 13:09

會考作文「我們這個世代」 要拿高分不能活在自己的世界

2018-05-19 18:46

107國中會考英語（閱讀）科試題解答

2018-05-20 13:29

107國中會考社會科試題解答

2018-05-20 13:14

107國中會考自然科試題解答

2018-05-20 13:26

107國中會考數學科（非選擇題）試題

2018-05-20 13:10

107國中會考英語（聽力）科試題解答

2018-05-20 13:34

青天霹靂！擋不住少子化 宜蘭明年要停辦興中國中

2018-05-19 19:10

國中教育會考 下午公布試題答案

2018-05-20 11:12

國中會考今第二天 後續重要時程表看這

2018-05-20 09:15

會考結束了！ 五科吸睛試題解析看過來

2018-05-20 14:01

107國中會考寫作試題

2018-05-20 12:51

會考結束！估建北落點積分至少34.8 北市13分就有公立念

2018-05-20 15:40

會考最難拿Ａ！自然科明登場 補教師指引必考題

2018-05-19 21:08

會考英文科 考生：比起過去都難、閱讀測驗偏長

2018-05-20 12:01

影／吳茂昆：不知道全教總為什麼要我下台！

2018-05-20 14:45

會考自然科考題難易適中 考生：前4頁幾乎秒答

2018-05-20 10:52

會考自然科 考生：考基礎觀念比模擬考簡單

2018-05-20 10:19

107國中會考數學科（非選擇題）參考解答

2018-05-20 17:17

會考英聽考試規則不一樣 明天遲到小心抱鴨蛋

2018-05-19 22:54

是緊張嗎？國中會考還有人嚼口香糖看手機

2018-05-19 19:09

煮蟹肉棒時塑膠套要拆嗎 會考自然科「很生活」

2018-05-20 13:16

英語科「轉折語意」難度高 沒考綜合時態

2018-05-20 13:16

會考英文 閱讀與模擬考難易差不多、出現跨科題

2018-05-20 12:14

會考自然科 考生：比過去考古題都來的簡單

2018-05-20 09:58

107會考數學「轉三個彎」 星座、打果汁很生活

2018-05-20 00:13

會考已變調！家長砲轟吳茂昆失言 要求回歸正途

2018-05-20 17:20

會考結束囉！嘉義地區缺考人數歷年新低

2018-05-20 13:49

會考自然科生活化偏易 跨領域為12年課綱暖身

2018-05-20 10:14

影／偏鄉生會考像「進京趕考」 考前一天翻山越嶺下山

2018-05-20 08:41

107會考作文「我們這個世代」 考生：科技、影響力、徬徨

2018-05-20 00:02

會考自然科 考生直呼比平常考試還簡單

2018-05-20 10:14

107會考社會圖表多 「消失的身分證字母」考縣市合併

2018-05-20 00:09

藥廠黑幕…107會考國文像社會 須靠線索答題

2018-05-20 00:07

47年興中國中將停辦 工會痛批宜縣府先射箭、再畫靶

2018-05-20 11:27

明年公布會考題本範例 素養題不會多到讓學生有壓力

2018-05-20 11:52

會考五科 考生認為：國文最難

2018-05-20 13:04

吳茂昆不懂為何要下台又失言 張旭政：台灣教育很危險

2018-05-20 16:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top