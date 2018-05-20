高雄考場小違規不斷 有人急改答案卡、考完英聽急離開

2018-05-20 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



107年國中會考第二天順利落幕，高雄考場秩序大致良好，不過仍有14件小型違規事件，包括英語科收卷後有名考生突然更改答案卡，以及英聽科開始後30分鐘內有考生經糾正仍強行出場等，依規定該科不予計分。其他如提早翻開試題本、提前作答或逾時作答計6件，攜帶非應試用品進入試場者2件，電子表發出聲響者1件，違反試場規則輕微者計3件，試務會將於明天開會確認後，將違規考生該科記1到2點。

試務會表示，第一天考試共有31件違規事件，不少是考生手機發出聲響遭扣分，不少學校特別在試場外提供保機保管服務，第二天就沒有再傳出類似違規情事。因氣候炎熱，高市民族國中準備大型保冰箱，貼心提供冰涼礦泉水、飲料和濕紙巾，貼出斗大加油海報鼓勵同學，讓考生專心備考無後顧之憂。

考生們對第二天考的自然科普遍覺得難易適中，只要觀念清楚就能順利答題，第二、三節考的英語閱讀與聽力，大部分考生也覺得生字量不多。不過鼎金國中學生范芳琳說，有些題目太長，如果相關題材少涉獵，答題時會覺得「卡卡的」，建議平常涉獵相關報章雜誌廣播，相信考試能更能得心應手。