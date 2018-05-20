親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長空窗中
35th政大金旋獎
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
國家考試
升大學甄選攻略

會考結束！估建北落點積分至少34.8 北市13分就有公立念

高雄考場小違規不斷 有人急改答案卡、考完英聽急離開

2018-05-20 16:21聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

107年國中會考第二天順利落幕，高雄考場秩序大致良好，不過仍有14件小型違規事件，包括英語科收卷後有名考生突然更改答案卡，以及英聽科開始後30分鐘內有考生經糾正仍強行出場等，依規定該科不予計分。其他如提早翻開試題本、提前作答或逾時作答計6件，攜帶非應試用品進入試場者2件，電子表發出聲響者1件，違反試場規則輕微者計3件，試務會將於明天開會確認後，將違規考生該科記1到2點。

試務會表示，第一天考試共有31件違規事件，不少是考生手機發出聲響遭扣分，不少學校特別在試場外提供保機保管服務，第二天就沒有再傳出類似違規情事。因氣候炎熱，高市民族國中準備大型保冰箱，貼心提供冰涼礦泉水、飲料和濕紙巾，貼出斗大加油海報鼓勵同學，讓考生專心備考無後顧之憂。

考生們對第二天考的自然科普遍覺得難易適中，只要觀念清楚就能順利答題，第二、三節考的英語閱讀與聽力，大部分考生也覺得生字量不多。不過鼎金國中學生范芳琳說，有些題目太長，如果相關題材少涉獵，答題時會覺得「卡卡的」，建議平常涉獵相關報章雜誌廣播，相信考試能更能得心應手。

高雄市教育局表示，國中教育會考成績通知單將於6月8日寄發，開放網路成績查詢。應屆畢業生可向原就讀國中領取，非應屆畢業生則由高雄考區試務會（三民高中）寄發。

107年國中教育會考落幕，考生交卷後走出試場，掩不住開心笑容。記者蔡容喬／攝影
107年國中教育會考落幕，考生交卷後走出試場，掩不住開心笑容。記者蔡容喬／攝影
分享

國中教育會考英聽

相關新聞

107國中會考五科完整試題解答

2018-05-20 13:30

會考結束！估建北落點積分至少34.8 北市13分就有公立念

2018-05-20 15:40

會考結束了！ 五科吸睛試題解析看過來

2018-05-20 14:01

107國中會考自然科試題解答

2018-05-20 13:26

107國中會考社會科試題解答

2018-05-20 13:14

英語科「轉折語意」難度高 沒考綜合時態

2018-05-20 13:16

煮蟹肉棒時塑膠套要拆嗎 會考自然科「很生活」

2018-05-20 13:16

獨／因應新課綱 會考社會、自然研議加入非選題

2018-05-20 12:45

會考英文閱讀測驗多 補教師估：錯逾2題無緣A++

2018-05-20 16:36

吳茂昆失言？免試採計會考很好？ 全教總：很可怕

2018-05-20 16:31

國中會考試務人員出闈 6月8日寄發成績單

2018-05-20 16:30

國中會考朝素養命題 教部：需觀察學生反應

2018-05-20 16:28

會考自然、社會加考非選題？ 心測中心：短期內未規劃

2018-05-20 16:19

國中會考英語聽力 考生：題目拐很多彎

2018-05-20 14:46

會考自然、社會也將考非選題？教部這麼說

2018-05-20 14:01

會考結束囉！嘉義地區缺考人數歷年新低

2018-05-20 13:49

107國中會考英語（聽力）科試題解答

2018-05-20 13:34

107國中會考英語（閱讀）科試題解答

2018-05-20 13:29

會考自然科計算少 考生：比模擬考簡單

2018-05-20 13:29

英語考題生活化 考生：題材廣泛須多涉獵

2018-05-20 13:28

國中會考英語閱讀 考生：面向較多需思考

2018-05-20 13:10

107國中會考數學科（非選擇題）試題

2018-05-20 13:10

107國中會考數學科試題（選擇題）解答

2018-05-20 13:09

會考英聽簡單易懂 進階題天氣預報得想想

2018-05-20 13:09

會考五科 考生認為：國文最難

2018-05-20 13:04

會考英聽 考生：沒有陷阱 抓關鍵字即可做答

2018-05-20 13:04

107國中會考寫作試題

2018-05-20 12:51

107國中會考國文科試題解答

2018-05-20 12:47

台南到考率良好！自、英考題難易適中

2018-05-20 12:15

會考英文 閱讀與模擬考難易差不多、出現跨科題

2018-05-20 12:14

鐘響後繼續劃卡 國中會考桃園考區5違規

2018-05-20 12:09

會考英文科 考生：比起過去都難、閱讀測驗偏長

2018-05-20 12:01

明年公布會考題本範例 素養題不會多到讓學生有壓力

2018-05-20 11:52

47年興中國中將停辦 工會痛批宜縣府先射箭、再畫靶

2018-05-20 11:27

國中教育會考 下午公布試題答案

2018-05-20 11:12

會考自然科考題難易適中 考生：前4頁幾乎秒答

2018-05-20 10:52

會考自然科 考生：考基礎觀念比模擬考簡單

2018-05-20 10:19

會考自然科 考生直呼比平常考試還簡單

2018-05-20 10:14

會考自然科生活化偏易 跨領域為12年課綱暖身

2018-05-20 10:14
看更多

熱門文章

107國中會考五科完整試題解答

2018-05-20 13:30

107國中會考國文科試題解答

2018-05-20 12:47

會考作文「我們這個世代」 要拿高分不能活在自己的世界

2018-05-19 18:46

107國中會考數學科試題（選擇題）解答

2018-05-20 13:09

107國中會考英語（閱讀）科試題解答

2018-05-20 13:29

107國中會考社會科試題解答

2018-05-20 13:14

107國中會考自然科試題解答

2018-05-20 13:26

拔管黑手是誰？黃士修指這幫台大人是法律麥卡錫

2018-05-19 16:56

國中會考作文題目揭曉：「我們這個世代」

2018-05-19 17:14

107國中會考數學科（非選擇題）試題

2018-05-20 13:10

107國中會考英語（聽力）科試題解答

2018-05-20 13:34

青天霹靂！擋不住少子化 宜蘭明年要停辦興中國中

2018-05-19 19:10

國中教育會考 下午公布試題答案

2018-05-20 11:12

怎會這樣？雲林有一所國中24人集體缺考

2018-05-19 17:43

國中會考今第二天 後續重要時程表看這

2018-05-20 09:15

會考結束了！ 五科吸睛試題解析看過來

2018-05-20 14:01

會考最難拿Ａ！自然科明登場 補教師指引必考題

2018-05-19 21:08

107國中會考寫作試題

2018-05-20 12:51

會考國文寫作 多數考生都寫「科技世代」

2018-05-19 17:55

會考作文「我們這個世代」 要有世代比較才具深度

2018-05-19 17:17

會考英文科 考生：比起過去都難、閱讀測驗偏長

2018-05-20 12:01

會考自然科考題難易適中 考生：前4頁幾乎秒答

2018-05-20 10:52

會考結束！估建北落點積分至少34.8 北市13分就有公立念

2018-05-20 15:40

會考國文科文言文僅500字 藥廠黑幕也改寫入題

2018-05-19 17:09

會考自然科 考生：考基礎觀念比模擬考簡單

2018-05-20 10:19

會考作文「我們這個世代」 學生都說好發揮

2018-05-19 17:24

會考英聽考試規則不一樣 明天遲到小心抱鴨蛋

2018-05-19 22:54

是緊張嗎？國中會考還有人嚼口香糖看手機

2018-05-19 19:09

桃園會考首日20件違規 女學生摺疊梳梳頭髮也被抓

2018-05-19 17:56

會考自然科 考生：比過去考古題都來的簡單

2018-05-20 09:58

考生欲返考場遭制止 情緒喧嘩違規恐不計分

2018-05-19 17:46

會考英文 閱讀與模擬考難易差不多、出現跨科題

2018-05-20 12:14

107會考數學「轉三個彎」 星座、打果汁很生活

2018-05-20 00:13

煮蟹肉棒時塑膠套要拆嗎 會考自然科「很生活」

2018-05-20 13:16

影／吳茂昆：不知道全教總為什麼要我下台！

2018-05-20 14:45

英語科「轉折語意」難度高 沒考綜合時態

2018-05-20 13:16

會考自然科生活化偏易 跨領域為12年課綱暖身

2018-05-20 10:14

影／偏鄉生會考像「進京趕考」 考前一天翻山越嶺下山

2018-05-20 08:41

會考自然科 考生直呼比平常考試還簡單

2018-05-20 10:14

會考結束囉！嘉義地區缺考人數歷年新低

2018-05-20 13:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top