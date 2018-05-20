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國中會考朝素養命題 教部：需觀察學生反應

2018-05-20 16:28中央社 台北20日電

教育部次長林福來表示，觀察今年會考考題，已朝十二年國教強調的「素養教育」邁進，顯...
教育部次長林福來表示，觀察今年會考考題，已朝十二年國教強調的「素養教育」邁進，顯示出題者得心應手，未來要觀察學生是否能適應。聯合報系記者鄭清元／攝影
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107年度國中教育會考今天結束，教育部次長林福來表示，觀察今年考題，已朝十二年國教強調的「素養教育」邁進，顯示出題者得心應手，未來要觀察學生是否能適應。

林福來表示，國中教育會考的主要目的，是為了確保學生9年學習（國小6年加國中3年）的學力品質。觀察今年試題有一個很強的特色，就是不只強調基本知識能力，也有跨學科、跨領域知識能力的應用，往108課綱（十二年國教課綱）強調的「素養教育」邁進。

過去教育團體對於「素養」該怎麼考，曾提出不少質疑，林福來則認為，從近幾次會考來看，出題者對「素養題」已得心應手，命題都有命出來，接下來要觀察學生答得怎麼樣，以及老師教學上是否能有好的調適。

教育部長吳茂昆說，今年免試入學全國15個就學區，都採計會考作為超額比序項目，家長、老師都可以參酌會考表現，用於輔導學生適性入學，並進一步到下一個階段的學習。

吳茂昆提到，世界上很多國家都有類似的國中會考，英國除了將會考成績用於升學，也會與社會的工作直接連結，也許有一天台灣也可走向這一階段。

教育部國民及學前教育署長邱乾國隨後補充，吳茂昆所說是現狀，目前各就學區都還是有參採會考成績，但比例不可超過1/3，「政策沒有改變」。

邱乾國表示，教育部的政策朝兩個方向推動，一是透過擴大優先免試、完全免試管道，入學時不參採會考成績，減輕學習壓力。另一方面，也希望透過免試入學，讓國中、高中的六年一貫課程可以銜接，有更好的「適性輔導」契機。

國中教育會考教育部吳茂昆

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