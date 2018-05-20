煮蟹肉棒時塑膠套要拆嗎 會考自然科「很生活」

2018-05-20 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



國中會考第二天第一科考自然，國中教師團表示，今年自然科的圖表題占7成5以上，重視學生對於圖表的判讀、理解、分析與應用的整合能力，避免特殊、繁瑣的解題計算過程。此外，自然科試題生活化，有考「牛肉的烹調處理」、「煮蟹肉棒時塑膠套要不要拆」、「體感溫度」等等，也有藉由四格漫畫融入食安問題的試題。

國中自然科老師指出，自然科共有54題，生物、理化、地科各科題型分布均衡，亦即生物和地科各約占25%，理化約占50%。試題難易適中，具有鑑別度。

此外，試題結合學生日常生活經驗中的常見素材，例如第5題「番茄紅素的性質」、第14題「煮蟹肉棒是否需要拆除外包裝的塑膠套」、第32題「動物能聽見聲音的頻率範圍」、第42題「牛肉的烹調處理」、第53-54題組考「體感溫度」；總共有8題結合相關實驗或活動，評量學生透過實作所習得的能力。

國中自然科教師指出，理化科藉由四格漫畫融入食安問題，學生可以很快進入描述的情境，進而喚醒原有對化合物的認知。地科試題活潑切合生活，涵蓋地科學習重要概念，例如：地震、潮汐、宇宙組織及月相變化等。