英語科「轉折語意」難度高 沒考綜合時態

2018-05-20 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



新北新莊國中老師曾麗娜與永和國中老師蔡鈺伶對國中教育會考做英語科試題分析，她們認為今年英語考科難易適中，題數與去年相同，但融合了新課綱跨領域核心素養及discourse言談/篇章的概念。如聽力第20題，氣象圖考東西南北方位，閱讀題組第29-31題動物甩水習性的緣由都是跨領域考題；單題第14、15以副詞片語及連接詞考discourse 言談/篇章的概念，以往常出現在克漏字。

聽力第三題the lower half...的用法，學生較不熟悉，挑戰較高。單題第14、15題出現二題語意題，難度較高。至於題組題，以往「殺手級」的綜合時態今年沒有出現，相較之下，題組題較去年容易。

聽力測驗第一大題「辨識句意」圖片差異性不大，學生須聽懂片語及完整句意才能選出正答，第三題雖是常見的照片沒照好的情景，但lower half的用法，學生較不熟悉，緊張之下可能選錯。

第二大題基本問答選項有親和力，學生答題較不費力。第三大題「言談理解」整體情境推論題較以往多，有幾題甚至加入音效，讓作答更容易。難度較高的的第19、21題，學生須由談話內容預測下一步的行動，搭錯車之後的決定以及到底使用英文還中文寫邀請卡給阿嬤。

單題第一頁較基礎，考轉折語氣詞及連接司的語意以往較不常見，學生須完全看懂上下文，且掌握finally的轉折語氣，才能選出正答，題目設計呼應新課綱discourse言談/篇章的概念，屬難度較高試題。