親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長空窗中
35th政大金旋獎
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
國家考試
升大學甄選攻略

107國中會考五科完整試題解答

107國中會考數學科試題（選擇題）解答

2018-05-20 13:09聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

107國中會考數學科試題解答。

107年國中教育會考20日結束，台灣師大心測中心在考後公布答案，聯合新聞網整理如下，正確答案以國中教育會考網站公佈為準。

圖0
圖0
分享
圖1
圖1
分享
圖2
圖2
分享
圖3
圖3
分享
圖4
圖4
分享
圖5
圖5
分享
圖6
圖6
分享
圖7
圖7
分享
圖8
圖8
分享

國中教育會考數學

相關新聞

107國中會考五科完整試題解答

2018-05-20 13:00

107國中會考英語（閱讀）科試題解答

2018-05-20 13:29

107國中會考自然科試題解答

2018-05-20 13:26

107國中會考社會科試題解答

2018-05-20 13:14

107國中會考國文科試題解答

2018-05-20 12:47

會考英文科 考生：比起過去都難、閱讀測驗偏長

2018-05-20 12:01

明年公布會考題本範例 素養題不會多到讓學生有壓力

2018-05-20 11:52

會考自然科考題難易適中 考生：前4頁幾乎秒答

2018-05-20 10:52

47年興中國中將停辦 工會痛批宜縣府先射箭、再畫靶

2018-05-20 11:27

國中會考今第二天 後續重要時程表看這

2018-05-20 09:15

影／偏鄉生會考像「進京趕考」 考前一天翻山越嶺下山

2018-05-20 08:41

整理包／107會考衝刺！ 各科考前猜題一次看

2018-05-16 08:17

107國中會考英語（聽力）科試題解答

2018-05-20 13:34

英語考題生活化 考生：題材廣泛須多涉獵

2018-05-20 13:28

英語科「轉折語意」難度高 沒考綜合時態

2018-05-20 13:16

煮蟹肉棒時塑膠套要拆嗎 會考自然科「很生活」

2018-05-20 13:16

國中會考英語閱讀 考生：面向較多需思考

2018-05-20 13:10

107國中會考數學科（非選擇題）試題

2018-05-20 13:10

會考英聽簡單易懂 進階題天氣預報得想想

2018-05-20 13:09

會考五科 考生認為：國文最難

2018-05-20 13:04

會考英聽 考生：沒有陷阱 抓關鍵字即可做答

2018-05-20 13:04

107國中會考寫作試題

2018-05-20 12:51

獨／因應新課綱 會考社會、自然 研議加入非選題

2018-05-20 12:45

台南到考率良好！自、英考題難易適中

2018-05-20 12:15

會考英文 閱讀與模擬考難易差不多、出現跨科題

2018-05-20 12:14

鐘響後繼續劃卡 國中會考桃園考區5違規

2018-05-20 12:09

國中教育會考 下午公布試題答案

2018-05-20 11:12

會考自然科 考生：考基礎觀念比模擬考簡單

2018-05-20 10:19

會考自然科 考生直呼比平常考試還簡單

2018-05-20 10:14

會考自然科生活化偏易 跨領域為12年課綱暖身

2018-05-20 10:14

會考自然科 考生：比過去考古題都來的簡單

2018-05-20 09:58

台南土城國小95周年校慶 預約5年後百年團聚

2018-05-20 08:05

新北會考首日 社會科「滿簡單」

2018-05-20 00:51

自學生獲國際獎 不念大學想就業

2018-05-20 00:22

國中會考首日違規：手機鈴響、提前翻卷、坐錯位置

2018-05-20 00:18

107會考數學「轉三個彎」 星座、打果汁很生活

2018-05-20 00:13

107會考社會圖表多 「消失的身分證字母」考縣市合併

2018-05-20 00:09

國中會考 嚼糖、梳頭髮…違規

2018-05-20 00:09

藥廠黑幕…107會考國文像社會 須靠線索答題

2018-05-20 00:07
看更多

熱門文章

會考作文「我們這個世代」 要拿高分不能活在自己的世界

2018-05-19 18:46

拔管黑手是誰？黃士修指這幫台大人是法律麥卡錫

2018-05-19 16:56

「今天最難一科！」會考國文科 文言文考很多

2018-05-19 15:26

國中會考作文題目揭曉：「我們這個世代」

2018-05-19 17:14

會考國文科偏難？順便考數學、歷史、邏輯推理

2018-05-19 16:13

會考國文科「比模考簡單5倍」 考生：錯3題就沒A++

2018-05-19 15:37

青天霹靂！擋不住少子化 宜蘭明年要停辦興中國中

2018-05-19 19:10

107國中會考國文科試題解答

2018-05-20 12:47

107國中會考五科完整試題解答（陸續更新）

2018-05-20 13:00

國中會考國文科 考生：文言文好難

2018-05-19 16:00

怎會這樣？雲林有一所國中24人集體缺考

2018-05-19 17:43

國中教育會考 下午公布試題答案

2018-05-20 11:12

國中會考今第二天 後續重要時程表看這

2018-05-20 09:15

107國中會考數學科試題（選擇題）解答

2018-05-20 13:09

會考最難拿Ａ！自然科明登場 補教師指引必考題

2018-05-19 21:08

會考國文寫作 多數考生都寫「科技世代」

2018-05-19 17:55

會考作文「我們這個世代」 要有世代比較才具深度

2018-05-19 17:17

會考數學打破框架 機器人行走路徑考幾何

2018-05-19 15:57

107國中會考社會科試題解答

2018-05-20 13:14

會考英文科 考生：比起過去都難、閱讀測驗偏長

2018-05-20 12:01

會考國文科文言文僅500字 藥廠黑幕也改寫入題

2018-05-19 17:09

會考數學科 新竹考生提早翻卷記違規

2018-05-19 15:12

107國中會考數學科（非選擇題）試題

2018-05-20 13:10

會考自然科考題難易適中 考生：前4頁幾乎秒答

2018-05-20 10:52

會考作文「我們這個世代」 學生都說好發揮

2018-05-19 17:24

會考熱到冒汗！竹北高中休息區沒冷氣犯眾怒

2018-05-19 14:45

會考自然科 考生：考基礎觀念比模擬考簡單

2018-05-20 10:19

是緊張嗎？國中會考還有人嚼口香糖看手機

2018-05-19 19:09

會考數學科 國中師：難易適中 統計機率首次入非選題

2018-05-19 14:24

會考英聽考試規則不一樣 明天遲到小心抱鴨蛋

2018-05-19 22:54

桃園會考首日20件違規 女學生摺疊梳梳頭髮也被抓

2018-05-19 17:56

考生欲返考場遭制止 情緒喧嘩違規恐不計分

2018-05-19 17:46

會考自然科 考生：比過去考古題都來的簡單

2018-05-20 09:58

107國中會考自然科試題解答

2018-05-20 13:26

會考英文 閱讀與模擬考難易差不多、出現跨科題

2018-05-20 12:14

107會考數學「轉三個彎」 星座、打果汁很生活

2018-05-20 00:13

會考自然科生活化偏易 跨領域為12年課綱暖身

2018-05-20 10:14

會考自然科 考生直呼比平常考試還簡單

2018-05-20 10:14

影／偏鄉生會考像「進京趕考」 考前一天翻山越嶺下山

2018-05-20 08:41

一紙公文籲學校協辦模擬公投 立委批教育部吃飽撐著

2018-05-19 15:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top