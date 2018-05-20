明年公布會考題本範例 素養題不會多到讓學生有壓力

2018-05-20 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台師大心測中心表示，今年國中教育會考是第5年，未來會考命題將更生活化、情境化、趣味化，強調跨領域及素養導向題型，但素養題不會「多到讓學生有很大壓力」，因為素養題有情境描述，文字量較多，對於能力不好的學生「不太友善」；明年新課綱若順利上路，第一屆考生會在111年面臨會考，心測中心將於明年8月前，公布5科全題本的示範案例，做為教學現場的重要參考依據。 國中教育會考第二天。記者鄭清元／攝影 分享 facebook

台師大心測中心副主任曾芬蘭受訪時說，未來的國中會考考題，不再只是知識性或低層次、死記硬背就可以應付的題目，而是希望學生能把學校所學的知識跟概念加以活用，用在解決生活上的問題。要評量學生「帶得走的能力」，也就是考完之後，不會立刻還給老師的能力。

針對新課綱上路後的第一屆考生，「心測中心明年8月會公布參考題本」，曾芬蘭說，題本中會呈現學生在3年後的會考，可能會看到什麼樣的題本形式。至於會不會改變很大？她說，「不會是很大的改變」，不可能全部都是素養題，但仍強調，各科的知識學習「是有用的」，可以在生活中找到足跡。

「數學非選題，每年都有2、3成學生全部空白。」曾芬蘭說，尤其是數學和英語，希望讓程度沒有那麼好的學生知道「其實沒那麼難」，作答起來更有信心。以今年數學科為例，前面的題目都很基本，考生如果掌握基本概念，仍能做一些題目，不會整個放棄。像去年非選第一題，只要會加法就可以作答，未來會朝這個方向設計數學考題。

未來題本中會有多少比例的素養題？曾芬蘭表示，目前心測中心、大考中心、技專統測中心和國教院測評中心的共識是，不強調素養題的比例要很高，但題目的品質，要能引導現場教學，學生做完題目之後，要能感覺很生活化。因此，不會特別宣示111年各科題本要有多少占比的素養題。

此外，曾芬蘭補充，每個人對於素養題的認定有差異，像有些題目，有老師覺得「很素養」，但有老師覺得不夠「真實」。

曾芬蘭說，兩周前的技專統測國文科題目，就有高職老師反應，題目改變太大，她認為，不管是18歲的高三生，或是15歲的國三生，應該讓他們知道，學科的基本知識概念還是很重要，但不用死記、硬背，因為時代在變，現在「google」就可以查到答案。就像今年國文科考題，以前常考的語文知識越來越少，就是不希望學生為了準備會考做很多練習，而這些練習是考後就立刻忘記。