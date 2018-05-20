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會考自然科生活化偏易 跨領域為12年課綱暖身

2018-05-20 10:14聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

107國中教育會考今天上午考自然科，台中地區中上程度考生認為題目偏易，頗有信心。

豐南國中自然領域教師周振甫綜合考生意見，他表示會科考題很多，題幹敘述長，考生的閱讀能力很重要。

題目生活化結合時事，節能減碳也入題，比較舊燈泡與LED燈泡的碳排量，提醒考生也要關注社會議題。

今年也出現跨領域題目例如要考生選出與原子結構有關的科學家，周老師說，這道科普題結合歷史，可以説為12年國教跨領域教學暖身。

豐南國中教師在考場為學生解惑。記者陳秋雲/攝影
豐南國中教師在考場為學生解惑。記者陳秋雲/攝影
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豐南國中教師一早在考場為學生打氣，幫學生解惑。記者陳秋雲/攝影
豐南國中教師一早在考場為學生打氣，幫學生解惑。記者陳秋雲/攝影
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國中教育會考考題自然科

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