會考自然科生活化偏易 跨領域為12年課綱暖身

2018-05-20 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



107國中教育會考今天上午考自然科，台中地區中上程度考生認為題目偏易，頗有信心。

豐南國中自然領域教師周振甫綜合考生意見，他表示會科考題很多，題幹敘述長，考生的閱讀能力很重要。

題目生活化結合時事，節能減碳也入題，比較舊燈泡與LED燈泡的碳排量，提醒考生也要關注社會議題。