會考自然科 考生直呼比平常考試還簡單

2018-05-20 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



107年度第5屆國中教育會考昨天和今天2天登場，宜蘭縣4949名考生分別在8個考場、140個試場應試。今天宜蘭高溫超過31度，第一科考科考自然，不少考生提早交卷，直呼比平常考試還要簡單一些。

宜蘭最南端的考場蘇澳海事在自然科考試結束前10分鐘提早交卷，因為重量級科目考完，接著只剩下英文閱讀和聽力，喜悅之情寫在臉上。