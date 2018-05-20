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影／偏鄉生會考像「進京趕考」 考前一天翻山越嶺下山

2018-05-20 08:41聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣大埔國中位處偏鄉，每年會考前校方都要尋覓考試住處，提早一天帶學生翻山越嶺下山考試，鄉內戲稱「赴京趕考」。今年嘉義市佛光山圓福寺免費提供住宿，讓學生們提早到寺內休息、溫習功課，養足精神參加隔天考試，陪同家長直言「比起過去真很幸福！」

前天下午大埔國中師生一行20人搭乘校車，到達圓福寺，住持覺禹法師等人先帶學生們到住宿點並提供素齋，還準備一間教室供學生溫習功課，寺內環境清幽、不受外界干擾，考前還帶學生祈福，讓隨行家長稱讚「是歷年最棒的住宿環境！」

大埔國中小校長林子欽表示，大埔學生到嘉義市每趟路程約55公里，看似不遠但山路崎嶇、交通不便，校方為避免學生暈車或交通變數，幾十年來都是考前一天先到嘉義市住宿，隔天再參加考試。但住宿、外出租車都要錢，校方每年也為此四處找適合三天二夜居住、溫書環境，鄉民都稱這是一年一度「赴京趕考」。

他說，僅租借遊覽車對偏鄉家庭就負擔頗重，幸好去年縣府提供校車解決交通問題，日前透過前六嘉國中校長蔡美玲引薦圓福寺協助，讓學生有良好溫書、住宿空間。

家長會長郭豐嘉昨天也陪同到圓福寺為參加考試學生加油，他直言20多年前讀大埔國中全校約有80多人參加聯考，「赴京趕考」對學生是大事，外出一趟交通、住宿負擔不輕，不是每個人都能負擔。

郭豐嘉說，以前只能搭公車下山，繞2小時山路一定暈車、頭昏腦脹，若非前一天出門當天怎麼考試，曾借住教師會館、廟宇香客大樓、高中宿舍，環境都不及今年住圓福寺。

圓福寺住持覺禹法師等人考前還帶學生祈福，安定考試情緒。記者卜敏正／攝影
圓福寺住持覺禹法師等人考前還帶學生祈福，安定考試情緒。記者卜敏正／攝影
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大埔國中位處偏鄉，每年會考前校方都要尋覓考試住處，提早一天帶學生翻山越嶺參加考試...
大埔國中位處偏鄉，每年會考前校方都要尋覓考試住處，提早一天帶學生翻山越嶺參加考試，鄉內戲稱「赴京趕考」。記者卜敏正／攝影
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圓福寺準備一間教室供學生溫習功課，寺內環境清幽、不受外界干擾。記者卜敏正／攝影
圓福寺準備一間教室供學生溫習功課，寺內環境清幽、不受外界干擾。記者卜敏正／攝影
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大埔學生到嘉義市每趟路程約55公里，看似不遠但山路崎嶇、交通不便，校方幾十年來都...
大埔學生到嘉義市每趟路程約55公里，看似不遠但山路崎嶇、交通不便，校方幾十年來都是考前一天先到嘉義市住宿，隔天再參加考試。記者卜敏正／翻攝
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偏鄉教育會考

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