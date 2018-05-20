台南土城國小95周年校慶 預約5年後百年團聚

2018-05-20 08:05 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市安南區土城國小昨天舉辦95周年校慶活動，今年最大特色是園遊會的內容都由老師及學生共同討論規畫，大家還決定把所得捐給弱勢，同時因再過5年就是百年校慶，活動中也與校友訂下百年之約。

校長張世昌表示，昨天的愛心園遊會是由老師和孩子共同規畫討論，將平日所學的知識，實際運用在園遊會販賣物品的規劃、攤位擺設以及行銷策略上，且希望孩子可以將園遊會盈餘捐給需要幫助的人，要幫助那些團體以及捐助多少錢，都由老師和孩子討論，校方不給任何的限制。

園遊會邀請消防隊、城西焚化爐、臺南市財政稅務局、經濟部標檢局等單位進行相關宣導與闖關活動，也邀請展翼烘焙庇護工場、世界展望會等公益團體，共襄盛舉。

除了園遊會，今年在主舞台外並開設一個次舞台，辦理「街頭藝人SHOW」，讓土城國小的小小街頭藝人，可以一展長才，發揮自己的獨門才藝。主舞台的節目有6年級孩子的舞蹈表演、親子國樂團的笛子與琵琶演奏，還有孩子的社團才藝，如小提琴、直笛、烏克麗麗、運動舞等表演。

街頭藝人SHOW的部分有吉他彈唱、個人獨唱、多人齊唱等，並有歌唱與表演結合的橋段，節目豐富精彩且創意十足。