會考最難拿Ａ！自然科明登場 補教師指引必考題

2018-05-19 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



國中會考今登場，考社會、數學、國文及寫作測驗，明天考自然、英語閱讀及聽力，其中自然科是歷年會考最難拿Ａ的科目，以去年為例，自然拿Ａ考生只占16/6%，比率最低，其次社會18.41%、國文20.82%、數學20.93%、英語22.72%。

自然涵蓋物理、化學、生物、地科等4科，內容繁多，其中又有不少單元要實驗或計算，最後關頭要複習哪些單元才能事半功倍？經常參與北市補教協會解題的自然科補教老師楊過，為考生指引各科必考重點如下：

生物：約考13~14題左右

1 細胞生理的基本概念，像是滲透作用和酵素的觀念很多同學會忽略。

2 光合作用、消化作用、輸導組織、循環系統、神經系統、內分泌系統…屬於第一冊自然六大重點，通常考四題。

3 植物的感應、顯微鏡和恆定性合起來大概會考兩題，恆定性當中比較重要的是呼吸恆定和廢物恆定。

4 生殖必考，包含動物的授精方式，花的觀察和蛋的觀察要注意。

5 遺傳大概合併演化會出到兩題左右，演化通常和地科的地層沈積共同出題。

6 生物的分類也是必考的重點。注意分類的依據，而動物界則以節肢動物和脊索動物最重要；植物要注意單子葉和雙子葉植物比較。

7 環境和生態主要以圖表解釋能力出題，也是每年必考。

理化：約考27題左右

1 物理：力（浮力與摩擦力）、壓力、基本電學與效應、直線運動與牛頓運動定律

2 化學：原子模型、原子量（分子量）與莫耳數、電解質和有機化合物。

1 物理：溫度與熱、聲音與光、電磁學

2 化學：反應速率與化學平衡、氧化還原、電解和電鍍

◎各單元的實驗一定要再複習過，實驗是考試出題的大重點，重要的實驗包括：滴定、皂化、竹筷乾餾、打點計時器、滑車實驗。

地科：約考12~13題左右

1 務必了解台灣位於的聚合性板塊交界，相關的岩石類別也要整理。

張裂性界線與聚合性界限的差異及所會出現的地質現象要分清楚。

2 地球自轉和地球公轉所形成的天體自然現象。

包括月相盈虧、潮汐現象、日月食和天體（太陽）東昇西落的原理。必考

3 高低氣壓的定義、氣團與鋒面、季風與颱風。

4 全球暖化和臭氧層破洞的比較很多同學都會混淆，但是考過好多次要注意。

1 太陽系的組成

2 地震（震央與震源、規模與強度）的名詞解釋之差異

3 天氣圖的判斷（地面天氣圖與衛星雲圖）

解題時注意事項

一、標記關鍵字

把重要的關鍵字抓出來，讓自己能夠很清楚的知道題目給的限定條件。

二、看清楚題目問什麼

1.注意題目的最後一句話，並劃線下來，確認題目的考點問題為何。

2.注意單位的標示，以確定適用的定義及公式。

三、時間分配得當

不要被過程中某一題的解題不順而影響！

1.避免因為一題的執著而耗費太多時間，導致題目寫不完。

2.不要因為一題不確定答案就緊張，這會影響原本正常的解題思緒。

3.告訴自己：我不會，別人也不一定會！我不要緊張，讓別人去緊張。

如果有跳題作答，記得一定要在題目卷上，做清楚且明顯的記號，避免畫錯答案卡。有時候先跳過難題，後面題目穩穩的寫完後，再回過頭來看，會有不一樣的思路。這樣也避免時間分配不當，導致題目寫不完。