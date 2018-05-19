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會考數學打破框架 機器人行走路徑考幾何

2018-05-19 15:57中央社 台北19日電

國中會考數學科上午結束，考生對難易度評價不一。教育部解題教師指出，今年題數和去年...
國中會考數學科上午結束，考生對難易度評價不一。教育部解題教師指出，今年題數和去年相同，難易度適中，具有鑑別度。 聯合報系資料照／記者吳佩旻攝影
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以往數學科多用圖形來考幾何，今年會考打破框架，用機器人行走路徑來出題；試題還結合星座圖形、買筆記本、微波爐特價等生活情境，考驗學生用數學解決日常問題的能力。

今天是107年國中教育會考第一天考試，第二科考數學，雖然試題尚未公布，但教育部邀請多位國中教師解題，讓社會大眾初步瞭解試題樣貌。

觀察今年數學試題，台北市北投國中教師林柏嘉認為表示，今年試題難易適中且具鑑別度，第1題至第11題側重單一概念，都是國中七、八年級的基本概念題，這樣難易度的安排，能讓首次面對重大考試的國中生降低答題時的焦慮，並鼓舞學生應答。

林柏嘉指出，數學有2個重要元素，就是計算能力和概念理解，今年試題在兩者間做了平衡，如果試題只考單一概念，就需要多做一點計算，如果試題需要連結多個概念，計算量就會降低。

今年數學試題也出現不少生活情境題，林柏嘉表示，真實世界中常面臨很多數學問題，當學生遇到生活情境題時，需要先理解情境，再思考用什麼數學概念解題，這類題目有助於培養學生解讀文字和運用數學解決日常問題的能力。

高雄市大仁國中教師廖惠儀舉例，選擇第1題考線對稱判斷，提供4個容易誤判的圖形讓學生選擇，但這些圖形其實是4個星座符號，對星座有興趣的學生可能不陌生；另外如第4題考文具店買筆記本、微波爐銷售特價等，都非常生活化。

非選擇題部分，林柏嘉指出，以往機率統計都考在選擇題，今年首次出現在非選擇題，非選第1題考用箱子抽球，用已知的抽球結果考統計，用未知的抽球結果限制考機率，難度循序漸進。

林柏嘉也表示，非選擇第2題更跳脫以往用圖形考幾何概念的框架，今年以機器人在方格紙上行走的不同路徑出題，在沒有測量工具下，要考生用數學概念判斷3條路徑的長短，解題方式不只一種，學生不只要思考如何用策略解決數學問題，還要懂得表達，具備說明解題過程的能力。

星座國中教育會考

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