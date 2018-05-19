會考數學科 國中師：難易適中 統計機率首次入非選題

2018-05-19 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



國中會考今天登場，上午甫考完數學科考試，考生對難易度評價不一。教育部解題教師指出，今年題數和去年相同，難易度適中，具有鑑別度。最特別的是，今年統計機率首次在非選中入題，考題也結合國中生較熟悉的星座，考驗學生是否了解線對稱概念。此外，今年考題融入不少消費經驗，包括購買巧克力伴手禮、榨果汁等，非常貼近生活。

台北市北投國中教師林柏嘉表示，今年數與量考6題、代數8題，幾何11題，統計機率3題，跟去年差不多，整體難易適中，具有鑑別度。其中第1到第11題側重考單一概念，前8題都考七、八年級的基本概念，有利於降低考生答題時的焦慮感。整體試卷的計算及概念理解題平衡，較有挑戰性的包括生活情境及分析關鍵題，主考學生能否讀懂題意。

林柏嘉說，考生面對生活情境題時，要能分析應用到的數學知識及概念，選擇及組合解題策略，必須要有解讀文字及用數學解決日常問題的能力。另一種題目則是敘述不複雜，但必須從中挑選或察覺背後的關鍵概念，都在在考驗學生是否能實際活用的能力。

他指出，今年兩道非選題當中，統計機率是首次在非選中入題，第1題分為2小題，討論在箱子中抽球10次的過程中，已知前8次的抽球結果，最後2次未定，第一小題要考生根據前8次抽球的結果，做出平均數統計。第二小題是根據題目給的限制，討論可能出現的情形，做出機率判斷，第一小題容易解答，且可作為第二小題的墊步。

至於非選第二題考出的幾何題，也跳脫了一般印象中的幾何題型框架，以機器人設計活動做為問題，並且考出星座符號作為線對稱的判斷，選項包括水瓶座、巨蟹、天蠍及雙魚座等，這4種星座對考生來說很容易誤判，若對線對稱概念不夠熟悉，就很容易答錯。

高雄市大仁國中教師廖惠儀表示，今年有些特殊題型，都是透過給部分線索，要考生根據現有資料去推論，包括第4題的筆記本問題，考的是代數概念，要考生根據銷售總額去推論傳單中特價價格；第10題則要考生根據卡片出售利潤去推論張數，考的是不等式概念。