國中會考數學科選擇最後一題爆難 非選兩題考證明

2018-05-19 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



國中教育會考數學科結束，有考生覺得比平常模擬考簡單，難易度適中。鼎金國中考生施芳琳與黃弘宗表示，數學科選擇題的最後一題爆難，考座標，需要用的觀念很繁複，包括畢氏定理、一次函數等，要仔細思考判定。非選擇題有兩題，第一題比較簡單，第二題是證明題，得多花些時間。

考生表示，數學科作答時間充裕，前幾題是一見就能知道答案，所以可以稍微安心下來面對後來較繁複的計算題。