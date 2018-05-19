國中會考 第一節缺考率1.02%創新低

2018-05-19 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



107年國中教育會考今天登場，共有23萬394名考生應試，教育部統計第一節，到考率為98.98%，缺考率為1.02%，創下新低紀錄。

今天會考的考試科目順序，依序考社會、數學、國文、寫作測驗4科，上午第一節社會科到考率為98.98%，缺考率1.02%，全國僅2352人缺考，缺考百分比最多的前三考區依序為台北考區、新北考區、基隆考區。