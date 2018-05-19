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消失的身分證號字母 成國中會考考題

2018-05-19 13:11中央社 台北19日電

中華民國身分證字號起首第一個英文字母，代表的是初次登記戶籍的縣市，但由於行政區劃調整，有些字母已經成為絕響。107年國中教育會考就出了這麼一題，考驗縣市合併的知識。

107年國中教育會考第一天各科的試題尚未公布，但教育部邀請多位國中教師解題，讓社會大眾一窺試題樣貌。

今天第一科社會科，有許多生活化的試題出現，包括一題提到民眾上傳虐待動物的影片而觸法。新北市福營國中教師卓旻寧表示，這題綜合了媒體識讀、隱私權、流浪動物、環境保育等知識，但最主要是要告訴考生，虐待動物者即便受到法律制裁，還是無法挽回被虐貓狗的生命，凸顯生命平等的特性，每一種生命都需受到尊重。

另一個吸睛題目，將身分證統一編號的首碼字母，融入縣市合併議題，要考生判斷出2010年之後，哪些縣市因為合併而消失，導致首碼字母成為絕響。

新北市中平國中教師賈生玲表示，4個選項中包含台灣六都中的高雄市、台南市、台中市，這些都是在2010年由縣市合併升格，因此原本高雄縣（S）、台南縣（R）、台中縣（L）所代表的字母，都已成為絕響。

剩下一個選項是新竹縣，2010年並沒有與任何縣市合併，因此所代表的身分證字母仍繼續存在。

賈生玲說，這題其實就是繞了一個彎，測驗縣市合併的知識，考生只要能判讀地圖上的各縣市，應能順利選出答案。

縣市合併國中教育會考身分證

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