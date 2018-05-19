會考特殊考場 北市調度7成特教老師監考

2018-05-19 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



今、明舉行107年國中教育會考，台北考區今年首度由台北市立松山工農擔任第一特殊考場，提供身心障礙、重大傷病及突發傷病考生應考服務，今年也是首度由7成特教老師組成監試人員，盼能讓考生更順利完成應試。

台北考區今年共23422名考生，有22處考場，特殊考生共338人，首度由松山工農擔任特殊考場，為125名身心障礙學生提供應考服務，中崙高中的考場服務學習障礙類別的考生，另有5名學生申請大安高工的非冷氣試場。

松山工農今年調度了38名北北基的特教老師支援，在54名監試人員中佔比高達70%。據以往經驗，並無規定一定要由特教老師監試特殊考場，教育局肯定這樣的做法更周延。

松山工農校長楊益强表示，考生障別有11種，包括視覺、聽覺、肢體障礙、腦性麻痺、身體病弱、自閉症、情緒行為、多重障礙、智能、學習、其他障礙及突發傷病，共計125人，其中以自閉症36人、聽覺障礙20人最多。

應考服務則包括電腦寫作、代謄、喚醒、延長考試時間、語音報讀等應考服務176人次，其中70名考生需要延長考試時間，另有17名考生需要語音報讀。監試人員加上考生服務隊，服務人數和考生比達到1比1。

楊益强說，松山工農首次準備特殊考場，花2年籌備，打造無障礙環境，包括廁所無障礙設施、教室門檻、屋頂改善、電梯更換，為學生量身打造試場，27間試場，每間分配1到4名考生。