會考特殊考場 北市調度7成特教老師監考
今、明舉行107年國中教育會考，台北考區今年首度由台北市立松山工農擔任第一特殊考場，提供身心障礙、重大傷病及突發傷病考生應考服務，今年也是首度由7成特教老師組成監試人員，盼能讓考生更順利完成應試。
台北考區今年共23422名考生，有22處考場，特殊考生共338人，首度由松山工農擔任特殊考場，為125名身心障礙學生提供應考服務，中崙高中的考場服務學習障礙類別的考生，另有5名學生申請大安高工的非冷氣試場。
松山工農今年調度了38名北北基的特教老師支援，在54名監試人員中佔比高達70%。據以往經驗，並無規定一定要由特教老師監試特殊考場，教育局肯定這樣的做法更周延。
松山工農校長楊益强表示，考生障別有11種，包括視覺、聽覺、肢體障礙、腦性麻痺、身體病弱、自閉症、情緒行為、多重障礙、智能、學習、其他障礙及突發傷病，共計125人，其中以自閉症36人、聽覺障礙20人最多。
應考服務則包括電腦寫作、代謄、喚醒、延長考試時間、語音報讀等應考服務176人次，其中70名考生需要延長考試時間，另有17名考生需要語音報讀。監試人員加上考生服務隊，服務人數和考生比達到1比1。
楊益强說，松山工農首次準備特殊考場，花2年籌備，打造無障礙環境，包括廁所無障礙設施、教室門檻、屋頂改善、電梯更換，為學生量身打造試場，27間試場，每間分配1到4名考生。
實踐國中的伍姓學生天生罹患肌肉萎縮症，這幾天都預約了復康巴士往返考場，也申請了搭配輪椅的考桌，直言「很緊張」；大安國中的黃盛權，因有閱讀障礙，每逢國文考試，要花數倍時間克服閱讀大題，因此申請了延長考試時間的服務。
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