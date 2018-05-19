會考數學科「大魔王題」線索少 考生：看不懂

2018-05-19 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



107年國中教育會考今登場，上午第二考科是考數學。在台北台師大附中考場的考生，多數認為時間足夠作答，但沒時間檢查，最後一題則是大魔王，給的線索很少，有考生直言「看不懂」。此外也不少生活情境如送禮盒、打果汁入題，讓考生印象深刻。

金華國中考生陳葶萱表示，過程感覺寫得蠻順的，「該寫對的應該都有對」，跟去年、前年歷屆考題相比，今年沒有特別難，印象比較深刻的題目則是最後一題選擇題，圓形上給3個點，要計算出x軸和y軸的長度，但是題目給的線索太少，需要花腦筋去思考推理，所以只能算出大概，還有檢查一次，有信心可以拿高分。

金華國中考生李依蒨表示，今年的題目有不少生活情境入題，比如透過送禮盒的情境解未知數，還有透過3種水果打果汁計算比例。

金華國中傅楷芃表示，自己比較不擅長數學，跟歷屆比起來，認為今年考得比較難，在圖形的計算上比較複雜，要不斷去想怎麼作答。

金華國中曹姓考生表示，有1題選擇題考未知數的概念，為了得出答案，要依序計算出4個數字，等於考1題，就像考了1個題組，作答非常花時間，「這1題就花了我5分鐘」，但對稱圖形看圖就可作答。答題時間上寫得完，但沒有時間檢查，難易度上，認為選擇題難、非選題簡單，整體上比去年難，但有信心可以拿不錯的分數。