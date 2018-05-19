國中會考社會科 考生：考題偏易 難民入題

2018-05-19 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



近年來國中教育會考社會科文字量、圖表題多，許多考生反映不易做答，更經常有時事入題。台北市復興高中國中部王姓考生表示，今年地理因圖表題多且複雜，認為地理較有難度；但另名許姓考生則認為，公民的政策論述多，必須轉好幾個彎才能作答。但認為整體考題偏易。