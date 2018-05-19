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國中教育會考今天登場！上午考社會數學

2018-05-19 07:59聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

107年國中教育會考（ http://cap.ntnu.edu.tw ）今天、明天登場，考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，皆以國民中小學九年一貫課程綱要國中階段能力指標為命題依據，除寫作測驗考1篇作文、英語科聽力部分為3選1的選擇題型、數學科包含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。其中，英語科閱讀及聽力加權分數比例為80:20，數學科選擇題及非選擇題加權分數比例為85:15。

教育部表示，為穩定考試模式及減少對考生作息的影響之下，整體考試時程與106年相同，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗，第二天上午考自然、英語。其中，英語科採2階段方式進行，先考閱讀60分鐘、休息30分鐘、再考聽力25分鐘。另外，每天第一節考試說明時間自8:20開始，考試科目之間的休息時間為40分鐘。

為維持考試公平原則，107年國中教育會考違反試場規則之考生，依簡章中所列《第一類：嚴重舞弊行為》、《第二類：一般舞弊或嚴重違規行為》及《第三類：一般違規行為》，分別以取消考試資格、不予計列等級及違規記點方式處理。教育部提醒考生遵守各項試場規定。

6月8日寄發成績通知單、開放網路查詢成績。

107年國中教育會考今天、明天登場，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗...
107年國中教育會考今天、明天登場，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗，第二天上午考自然、英語。圖／翻攝自國中教育會考網站
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國中教育會考教育部

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