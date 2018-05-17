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孤桃、桃谷繪里香… 桃高畢典要學生取名 通通駁回理由好瞎

2018-05-17 13:52聯合新聞網 綜合報導

桃園高中第65屆畢籌會在臉書粉專上面貼出一則貼文，引起網友熱議，原來是畢籌會公布被學校駁回的畢業典禮名稱及原因，不少提名的創意跟駁回內容都超爆笑，不少網友看完表示「學校審查真的很仔細、學生創意太有才。」

桃高畢籌會在臉書上表示，第65屆畢業典禮名稱開放學生投稿，但某些投稿名稱經師長審查後未通過，而未通過的提案也都也寫出駁回原因，細看被師長駁回的理由，不少是因為含有影射色情的字眼。例如「桃谷繪里香 」被駁回的理由是「刻意使用成人影星取鬧，易流於低俗。再從釋義言，畢業生未能成仙」，「青桃成熟時」跟「蜜桃成熟時」都因為帶有腥羶色色彩會貽笑大方而被駁回。「桃中出英雄」也被認為「有試探性意味、帶有腥羶色色彩」。

另外「桃終」跟「桃離」，則因為「終」跟「離」的字眼被認為帶有喪氣而被駁回。但比較正常的像是「青桃萬歲」也因為投稿人未提供個人資訊，違反提名規定。連「桃園高中第65屆畢業典禮」也被師長認為是「未見創意與用心」而遭駁回。

其他爆笑的提名及駁回原因還包含「浪桃沙」被師長認為是「李煜亡國之作」故不適合。「頂桃」則被說是「陣頭文化？無法代表桃高文化」。另外引起注目的還有「孤桃」因為沒提供投稿人資訊而被駁回。「桃。睿智」被駁回的理由則是「消費教官」，而實際上桃園高中網站查詢，真的有名叫做「陶睿智」的教官，只能說學生的創意真的讓人啼笑皆非。

桃園高中公布畢業典禮投稿名稱未通過的原因。圖／翻攝自桃高第65th畢籌會 ＜致。...
桃園高中公布畢業典禮投稿名稱未通過的原因。圖／翻攝自桃高第65th畢籌會 ＜致。最後的青桃＞粉專
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畢業典禮

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