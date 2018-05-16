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高雄4高中職試辦學習區完全免試入學 這兩科爆表增額

2018-05-16 20:48聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市旗美高中、旗山農工、六龜高中與旗美商工，107學年試辦學習區完全免試入學，今天公告錄取名單。其中旗美高中、旗山農工的家政科、生物產業機電科都爆表「增額」。

不過校方還是不敢掉以輕心，因為最後還是要以6月13日的報到率為準，期間國中會考寄發成績單可能也會影響學生對升學管道的選擇。

「學習區完全免試入學」主要是針對招生不利地區的學校，相關招生程序在國中教育會考前進行。今天4校公告錄取名單，其中旗美高中的家政科，招生名額30人，增額錄取共38人。旗山農工的生物產業機電科開出23名額，增額錄取25人；家政科開出23名額，增額錄取29人。六龜高中完全免試入學管道招生46人，錄取17人。旗美高工餐飲管理科招生23人，錄取3人。招生不足額的部分，還是會回流到其他招生管道。

完全免試入學採行單一學校單一科別志願、放榜分發，不採計國中會考成績，報名人數未達招生人數時全部錄取，如報名人數多於招生名額，則參考各就學區免試入學超額比序項目。參加者必須是這4所高中職的對應國中，市區國中生並不能參加。

高雄市教育局主祕游淑惠表示，高雄區106學年只有六龜高中辦理學習區完全免試入學，107學年又加入了旗美高中、旗山農工與旗美商工。國教署在擇定參加學習區完全免試入學的科別時，不希望是熱門科，在釋出招生名額多寡部分也多所考量。

因為今年國中教育會考日期是5月19、20日，如果報名學習區完全免試入學的學生覺得自己考得不錯，也可以在6月14日前填聲明放棄錄取資格。旗山農工校長徐震魁表示，有些科爆表增額的情形，倒是有些出乎意表，今年試辦學習區完全免試入學的成效，還是要看6月13日的報到率如何而定。今年透過完全免試入學管道的學生，將有1萬元獎助學金。

高雄4高中職試辦學習區完全免試入學，旗山農工的家政科、生物產業機電科都爆表「增額...
高雄4高中職試辦學習區完全免試入學，旗山農工的家政科、生物產業機電科都爆表「增額」。圖／旗山農工官網
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免試入學國中教育會考六龜

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