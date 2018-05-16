影／立仁高中男女籃都進全國8強 獨霸全台

2018-05-16 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義市立仁高中連續3年打進籃球HBL乙級全國決賽，今年表現更搶眼，立仁高中籃球隊是乙組全國八強中，唯一男女籃都進決賽的學校隊伍！嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗近期都到立仁高中為球員打氣，並送上心意，涂市長送上實用的運動襪及護腕，蕭議長則送年輕人喜愛的潮T及麥當勞套餐。

總教練陳志函說，立仁高中男女球隊分別成軍12年、4年，以嚴格訓練出名，學生來自北中南等縣市，球員一律住校過團體生活，培養出革命情感及團隊精神。陳志函重視球隊隊員的品格，他認為，做足準備再上戰場，球場上態度勝於一切，因為「球場如人生」、「用規矩和愛成就未來」。

男籃隊長、高三學生陳世錦及胞弟陳世維都是籃球隊好手，兄弟倆在球場上默契十足。陳世錦說，教練治軍嚴謹，卻非常關愛學生，球隊凝聚力強。

女籃球員張雅琪表示，雖然他們個子不高，但練球很拚命，感謝教練犧牲假日陪伴訓練，以身為立仁高中籃球隊員為榮。

張雅琪和女籃隊長陳瑛慈、陳采欣是雲林縣立仁國小校友，3人從國小就是同學，目前都已考取靜宜大學社工系，一路都是同窗。

女籃隊員、高一學生楊織語，擔任球隊小前鋒兼小射手，近1年來，常覺得右腳板隱隱作痛，經檢查發現是骨裂，她忍到全國決賽結束後，本月2日才動手術。楊父心疼女兒，希望她放棄籃球，但織語相當堅定，家人也支持她繼續圓籃球夢。

「全勤的校長加上拚戰的球隊，成就佳績」立仁高中校長柳雅梅以行動支持球隊，每一場比賽都到場為學生打氣，讓教練、球員備受鼓舞，也激發士氣。

柳雅梅說，立仁高中籃球隊「態度好、球技好、禮貌好、功課也好」，個性陽光且富有愛心，常參與社會服務，也擔任國稅局納稅服務隊及全國身障運動會志工。