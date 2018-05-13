傳統結合現代 七股國小創意藝陣吸睛

2018-05-13 08:57 中央社 台南13日電



台南市七股區七股國小利用社團活動組成創意藝陣團隊，將傳統的十二婆姐、獅陣等宮廟文化，結合電音三太子及現代舞蹈，展現小朋友的活力，成為地方上很受歡迎的表演團體。

全校學生約150人的七股國小，招收有興趣的中、高年級學生組成創意藝陣團隊，以每週一節舞蹈課、兩節社團活動時間訓練。今年首度參加台南市國民中小學傳統藝術比賽，獲得甲等成績肯定。組團一年多以來，在地方上的社區活動或宮廟慶典場合，也常看到這群小朋友的精采表演。

七股國小校長陳智揚告訴中央社記者，七股國小位於比較鄉村型態的地區，附近有些宮廟的獅陣等傳統藝陣文化相當有名，加上有些小朋友很有興趣，才想到組成創意藝陣團體，並獲得統一企業社會福利慈善事業基金會的偏鄉學校社團培育計畫經費補助，讓小朋友們有表演舞台。

陳智揚表示，校方聘請專業的舞蹈老師教學，將傳統的十二婆姐等藝陣表演進行改良，還訂做了「迷你版」的電音三太子人偶，不僅讓演出更可愛，也讓戴上人偶的小朋友比較輕鬆。

他說，與傳統藝陣演出比較起來，七股國小的十二婆姐與電音三太子表演多了現代感，肢體動作也展現傳統與現代融合，常給觀賞者耳目一新的感覺。受邀到地方宮廟慶典演出時，也為傳統文化帶來新元素。