親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長空窗中
35th政大金旋獎
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
國家考試
升大學甄選攻略

一句話得罪所有人 柯P跟呂秀蓮的驚世「失言錄」

美派機也沒用！巴基斯坦不准撞死人的美外交官離開

傳統結合現代 七股國小創意藝陣吸睛

2018-05-13 08:57中央社 台南13日電

台南市七股區七股國小利用社團活動組成創意藝陣團隊，將傳統的十二婆姐、獅陣等宮廟文化，結合電音三太子及現代舞蹈，展現小朋友的活力，成為地方上很受歡迎的表演團體。

全校學生約150人的七股國小，招收有興趣的中、高年級學生組成創意藝陣團隊，以每週一節舞蹈課、兩節社團活動時間訓練。今年首度參加台南市國民中小學傳統藝術比賽，獲得甲等成績肯定。組團一年多以來，在地方上的社區活動或宮廟慶典場合，也常看到這群小朋友的精采表演。

七股國小校長陳智揚告訴中央社記者，七股國小位於比較鄉村型態的地區，附近有些宮廟的獅陣等傳統藝陣文化相當有名，加上有些小朋友很有興趣，才想到組成創意藝陣團體，並獲得統一企業社會福利慈善事業基金會的偏鄉學校社團培育計畫經費補助，讓小朋友們有表演舞台。

陳智揚表示，校方聘請專業的舞蹈老師教學，將傳統的十二婆姐等藝陣表演進行改良，還訂做了「迷你版」的電音三太子人偶，不僅讓演出更可愛，也讓戴上人偶的小朋友比較輕鬆。

他說，與傳統藝陣演出比較起來，七股國小的十二婆姐與電音三太子表演多了現代感，肢體動作也展現傳統與現代融合，常給觀賞者耳目一新的感覺。受邀到地方宮廟慶典演出時，也為傳統文化帶來新元素。

三太子偏鄉學校
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

整理包／107會考衝刺！ 各科考前猜題一次看

2018-05-07 13:17

新生31人 偏鄉國小逆勢增班

2018-05-12 23:33

頭份國中新生超額面臨增班壓力 暫不啟動額滿機制

2018-05-11 10:03

利澤國中管樂團比賽拿特優 樂器全是借來的

2018-05-10 14:58

行政減量？高中校長遴選 到校考評取消

2018-05-09 23:55

高市源頭管理 候用校長須實習並通過考核

2018-05-09 23:37

比照國高中 國小代課老師鐘點費將調高

2018-05-09 23:36

校長不好做 兩人不懼異樣眼光回任教師

2018-05-09 23:34

嘉縣永慶高中國中部冠軍網球隊 出國比賽要自籌經費

2018-05-09 20:05

人生第一次大考國中教育會考 苗縣公館國中為學生祈福

2018-05-09 17:47

洗完澡浴室地面乾 日本學生好習慣震撼台灣家長

2018-05-09 16:37

全國僅4名！爸爸全職陪伴 花中沈耕宇拚上生物奧賽國手

2018-05-09 00:06

嘉市科展14件得獎 嘉華大贏家

2018-05-08 23:12

頭屋體育班文武雙全 金牌組合上建中

2018-05-08 22:47

論文賽穩健作答 義峰高中雙冠

2018-05-07 23:45

國中會考入闈 報考人數少1.3萬

2018-05-07 23:28

影／國中會考入闈 台師大：命題重生活化、情境化

2018-05-07 15:21

不怕拷問 雲林義峰高中勇奪雙冠

2018-05-07 12:49

台北市中小學資通訊應用大賽 日新國小創意奪冠

2018-05-07 09:36

龍年小一生增2607人 桃園18校總量管制

2018-05-07 09:03

會考寫作攻略／到底要寫些什麼？普遍→特殊

2018-05-07 07:55

酷！東山高中機器人社團 參賽奪大獎

2018-05-07 00:21

高中照服科畢業 30人一起就業升學

2018-05-07 00:04

300童夜宿圖書館 閱玩閱有趣

2018-05-06 22:49

107會考猜題／自然科作答把握兩個關鍵、三大題型

2018-05-04 07:59

科普環島列車帶你玩科學 全民科學月闖關

2018-05-03 09:52

107會考猜題／數學科回歸基本 寫題目有時間策略

2018-05-03 08:52

幼童烈日下聽她致詞 家長怒控議員說「曬太陽不會怎樣」

2018-05-02 19:47

「城鄉共學」促成2所信義國小到甲仙作客 體驗大不同

2018-05-02 18:56

屏縣中小學科展今頒獎 明正國中9連霸

2018-05-02 18:15

107會考猜題／英文科要避陷阱 閱讀測驗不能只看題目選項

2018-05-02 16:52

美！新化街役場和武德殿 小學生用冰棒棍做的

2018-05-02 14:19

帶學生單車環島撿垃圾 高榮宗獲選杏壇芬芳獎

2018-05-01 23:51

台東大武逾8成學生作文拿4-6級分 比許多都會國中好

2018-05-01 23:42

單車環島撿垃圾助弱勢 國中老師獲教育部杏壇芬芳獎

2018-05-01 19:37

鳳翔國小打造生態課程 學童求毛毛蟲大爺饒了紫精靈

2018-05-01 18:28

校園禁含糖飲料 校長種2畝香草園讓學生嚐天然甜

2018-05-01 17:36

忠明高中美麗女教頭亮麗 粉絲大喊：我更愛籃球了

2018-05-01 17:21

全國最年輕！小四生考取一等業餘無線電執照

2018-05-01 16:38
看更多

熱門文章

校務會議結果出爐！ 台大：教育部應依大學法盡速發聘

2018-05-12 14:05

不甩台大校務會議決議 教育部重申「重啟遴選補正瑕疵」

2018-05-12 20:02

台大校務會議 代理校長郭大維：今天將寫下歷史

2018-05-12 10:06

超震撼彈！呂秀蓮、張善政同聲明 認同台大決議！

2018-05-13 02:43

台大不重啟校長遴選 曾志朗：帶動台灣往良善方向走

2018-05-12 14:44

台大不服從！實踐校長：「拔管之亂」正式進入第二階段

2018-05-12 22:25

教育部發函台大 全國7成8教師兼獨董是事後追溯

2018-05-12 11:34

實踐校長：台大校務會議決議 重重給吳茂昆「回馬槍」

2018-05-12 20:48

台大決議挺管！教授：如可被教育部左右 還有什麼不能

2018-05-12 14:21

聯合聲明全文／呂秀蓮張善政超越藍綠支持台大

2018-05-13 08:08

台大要求教育部儘速發聘 管碧玲：大學不是獨立王國

2018-05-12 15:52

台大不重啟遴選 范雲：彰顯校園民主的結構性問題

2018-05-12 19:48

【即時短評】吳茂昆，請不要用公文打自己巴掌！

2018-05-12 11:43

台大嗆教部聘校長 李明賢：蔡總統還要繼續裝睡？

2018-05-12 15:26

台大決議促教部盡速發聘 郭大維：這是大家的共識

2018-05-12 14:42

台大校務會議他提不當主席 代表：總要有人承擔責任

2018-05-12 10:05

新聞幕後／台大校長遴選vs.中研院長遴選

2018-05-12 11:52

台大校務會議4臨時提案 學生會提案作為附帶提議　

2018-05-12 13:50

影╱台大學生會：制度漏洞未釐清 下次遴選仍有爭議

2018-05-12 15:39

教部查管案列機密且保密十年？法界批濫權

2018-05-12 10:25

台大校務會議決定 藍綠回應各有主張

2018-05-13 02:57

台大臨時校務會議 郭大維提議11院長公推主席

2018-05-12 10:26

影／台大校務會通過 教部應盡速聘任管中閔

2018-05-12 17:44

高比例教師兼職事後追溯依據在哪？台大人事室這麼說

2018-05-12 11:55

持「爺們不說謊」紙牌 學生：應盡速重啟遴選

2018-05-12 10:12

沒把話說死… 台大下一步 看教部怎出招

2018-05-13 00:05

台大今開校務會議 代理校長：希望充分討論

2018-05-12 09:31

教育部查管公文列為10年「密件」 立委批黑箱

2018-05-13 00:15

台大校務會議 挺管、重選兩派激辯

2018-05-12 23:49

台大教授：教部叫我們吞不平等條約

2018-05-12 13:04

教育部找「遮羞布」？公文豈可說密就密

2018-05-12 13:02

亞洲物理奧林匹亞 我4金獲第3名

2018-05-12 19:15

台大促教部「速聘管中閔」 教部：應重啟遴選

2018-05-13 00:24

查管列密件怕見光死？法界批濫權

2018-05-12 13:00

大專教師兼獨董 7成8事後追溯

2018-05-12 13:05

盼增臨時動議遭否決 台大學生會：遺憾

2018-05-12 09:51

台大今召開校務會議 郭大維自請不擔任主席

2018-05-12 10:01

葉毓蘭回憶20年前往事 指最黑「教育布」偷走台大校長

2018-05-13 08:51

今臨時校務會議 台大自主行動聯盟：盼寫下正確的歷史

2018-05-12 09:38

台大要求教育部盡速發聘管中閔 郝龍斌：大學自主勝利

2018-05-12 19:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top