頭份國中新生超額面臨增班壓力 暫不啟動額滿機制

2018-05-11 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣頭份國中新生報到出現「超額」，校方將設法以勸退方式化解增班的壓力。記者胡蓬生／攝影 分享 facebook

苗栗縣頭份國中最近辦理國一新生報到，但報到數超過現有教室可容納的學生數，為避免啟動「額滿機制」增加複雜度，校方將先以「勸退」方式處理超額問題；縣府教育處表示，今年縣內國中小新生滿額現象僅見於少數學校，國中會考後人數還可能異動，屆時會再檢討因應方式。

苗栗縣頭份、竹南近年發展迅速，人口不斷成長，頭份國中遷校到中央路新校址不到10年，學生數逐年增加，但學校卻面臨沒教室可用的「窘況」，依最近新生報到數，下學年國一超過11班，比今年將畢業的11班還多出1班，但校內已無多餘教室可用。

頭份國中校長鍾萬煋表示，校內現有校舍僅能容納11班330名學生，目前超額12人，如增加1班，必須將部分辦公室改為教室，耗費經費，申請增建教室也緩不濟急，因此校方無意願增班。

他表示，如果向教育處申請啟動滿額機制又大費周章，新生家長如果是在學區租屋，還必須到法院公證，程序複雜許多，目前離6月編班還有20多天，因此校方將先以勸退方式來努力，針對少數從其他學區遷入寄居等了解實際情況，設法勸退。

苗栗縣教育處國教科長林采香表示，今年國中新生報到共3739人、國小新生4745人，除了頭份國中新生超過將畢業的11班，其他學校新生報到人數並無「超額」的困擾，另外竹南鎮山佳國小將增加1班，但學校並無教室不夠用的問題存在。