調高國小代課教師鐘點費 政院：提高年輕人收入

2018-05-10 20:02 中央社 台北10日電



徐國勇。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 教育部昨天宣布調高國小代課教師鐘點費至新台幣320元，行政院發言人徐國勇今天說，這項政策也與解決青年低薪有關，國小代課教師多半是年輕人，調高鐘點費有助於提高收入。

現行國小代課老師鐘點費為一節課（40分鐘）新台幣260元，國中一節課（45分鐘）鐘點費為360元、高中一節課（50分鐘）鐘點費為400元；教育部長吳茂昆昨天指出，國小代課教師鐘點費以每分鐘計算為6.5元，國中、高中鐘點費則為每分鐘8元，已規劃將國小代課教師每分鐘鐘點費拉齊與國高中一致。

徐國勇上午出席院會後記者會時，媒體詢問，這是否與行政院研議解決青年低薪問題有關？

徐國勇回應，國小代課教師收入的確是偏低，且多半是年輕人，若是提高鐘點費，對提高他們的收入有幫助，因此這項政策雖然不完全是為了解決青年低薪問題，但也是有所關聯。

對於教育部昨天也宣布公私立大學教學助理（TA），不分勞僱型和學習型助理，全面納入勞健保，對此，徐國勇表示，勞僱型助理已經納入勞健保，這次再納入大多是年輕學生的學習型助理，約3.7萬人。

徐國勇說，吳茂昆上任後就規劃此政策，也曾向行政院長賴清德報告，規劃將由教育部每年補助2.5億元所需經費。