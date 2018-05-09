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國立高中職校長遴選 教部：現制具到校考評意義

2018-05-09 16:47中央社 台北9日電

全國高級中等學校教育產業工會理事長白宏彬今天表示，呼籲教育部恢復國立高中職校長遴選須到校考評；教育部說，現行制度與到校考評的實質意義相同。

教育部國民及學前教育署官員受訪表示，目前高中職校長辦學績效考評辦法已包括「校長領導」項目，審議的評鑑會委員也有教師、家長代表，與到校考評實質意義相同；且107學年度已明訂學校辦理校長遴選時，應安排學校人員（含教師、家長代表）到候選人的服務學校了解辦學情形。

白宏彬等在立法院舉行記者會說，高級中等教育法規定，高級中等學校校長應採任期制。公立學校校長一任4年，參與遴選的現職校長應接受辦學績效考評。

他說，國立高中職校長遴選制度多年來運作良好，校長申請連任、轉任或延任時，由教育部組考評小組到校考評，聽取基層教師、職員、家長與學生意見，落實民主，縮減政府與基層民意資訊落差，但教育部今年以行政減量為由，修改相關辦法，取消組考評小組到校考評。

白宏彬表示，目前教育部綜合總評結果未達「甲等」以上、任內未實施學校評鑑或評鑑結果未達「甲等」以上、經遴選會建議，需實地訪視等情況，才需辦理到校考評。

全國高級中等學校教育產業工會副理事長黃耀南說，今年有30多所國立高中職遴選校長，但教育部更改規定後，僅6所國立高中職需辦理到校考評。

教育部立法院
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