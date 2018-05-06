公園垃圾自動清 日新國小創意奪冠

2018-05-06 16:34 中央社 台北6日電



台北市日新國小學生周楷蓉（左）等人研發自動化公園垃圾清運管理系統，成功在107年台北市中小學資通訊應用大賽創意賽資通訊國小組摘下冠軍。中央社 分享 facebook

台北市日新國小五年級學生周楷蓉、四年級學生潘泰辰以公園垃圾桶內垃圾滿溢為靈感，研發自動化公園垃圾管理系統，在資通訊大賽中獲國小創意賽資通訊組冠軍。

周楷蓉接受中央社訪問時表示，平常觀察發現公園垃圾桶的垃圾桶滿溢，負責的清潔人員會很辛苦，所以想設計一個管理系統，當垃圾滿出來時，會有機動式清運機自動收拾。

周楷蓉說，整套系統約研發1個月，中間遇到的困難是當垃圾滿出來時，要如何「通知」機動式清運機前來收拾，本來想過要用藍牙模組，後來想說可使用LED燈來感應。

指導老師吳叔鎮告訴中央社記者，校內有「製造課程」，讓學生操作3D列印機、雷射切割機，若學生有興趣，就會鼓勵參賽。以這次為例，題目完全是從無到有，由學生自己發想、設計，重點是要解決生活中常見問題，老師只是擔任輔佐角色。

吳叔鎮說，周楷蓉與潘泰辰得冠軍是實至名歸，他在指導過程中，相當享受學生解決問題的過程。

台北市長柯文哲今天上午出席107年中小學資通訊應用暨電競比賽頒獎典禮，致詞時表示，資通訊是台北市、也是台灣最重要的產業之一，為了維持台北在資通訊領域的競爭力，持續培養大量且優秀的人才，是台北市政府很重要的教育方針。

台北市教育局舉辦台北市中小學資通訊應用大賽至今已16年，今年共有137隊、362人報名參加。