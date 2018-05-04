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107會考猜題／自然科作答把握兩個關鍵、三大題型

2018-05-04 07:59聯合新聞網 文／邱宇 (冠博文理補習班自然科教師)

會考考生。聯合報系資料照
會考考生。聯合報系資料照
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距離107國中教育會考剩下的時間不多了，提醒考生們自然科最後衝刺的高分要領。近年來的國中教育會考，絕大多數的題型都是觀念題型，難易度下降，若要達到A++，考生只能答錯二至三題，所以作答的專注力和細心是關鍵。以106年會考為例子，生活化的圖表考題為自然學科最重要的部份，圖表題在54題當中佔了43題，包含理化實驗流程、圖像了解、表格數據分析等等，旨在測驗考生的理解能力，說明自然科學不能再單純死背，必須融會貫通。

作答時有兩大關鍵：

第一關鍵、圈出關鍵字：

近年自然考題命題中，以短文或題組方式呈現的題型數量越來越多，此類題目特色為有較長的文字敘述，千萬要小心閱讀題幹！在題幹的關鍵處把關鍵字圈出來，可大幅減少失誤的機率。此外，還需留意何者為「是」或何者為「非」這類問答題型，建議看到此類題型先圈出「是」或「非」，避免因為看錯而後悔莫及。

第二關鍵、作答不留白：

近年自然科考題題目及命題難度皆有下降的趨勢，遇到不會或忘記的題目不要鑽牛角尖，避免因為卡在某個點而浪費大量作答思考時間。此外，答題時務必仔細做答，不要遺漏題目重要資訊，有不確定的題目時，可用刪去法增加正確率。萬一最後還不確定，先作答並在試題本上做記號，答案卡也要作答(避免畫卡時跳題，導致答案卡後面全錯)，最後再回頭檢查。

會考三大題型：

一、圖表實驗

去年圖表題占自然命題的80% 左右，且歷年比例升高，其中理化以實驗題為主(包含實驗器材、實驗流程)，實驗圖表的內容要仔細地找相關關鍵(化學計量、限量試劑)，考題趨於靈活化、生活化、課本上的圖表切勿死背，考試當下的精神狀態、前一天的睡眠品質非常重要。

二、統整題

第一種統整能力考題中會有跨生物、理化、地球科學兩個領域以上的題組，此類題組通常題數不少，例如：104年有四題的跨科題組結合地科、理化內容，要求考生計算位移量、判斷岩層性質的考題；100年也有四題題組結合地球科學、理化，計算理化的重力位能和平均速率，同時考大氣和地下水。

第二種統整題型為跨理化章節，例如106年跨反應係數和有機化合物章節的兩題題組，此類型的題目均為基本觀念，故此類題型仍為重要拿分題型。

三、生活時事題

這類型的考題難度較高，光靠記憶是無法應試的，若平時有多閱讀報章雜誌的習慣會比較容易解題。此類考題中多融入了生活情境，例如：美國的無水氨爆炸事件、食安問題、三聚氰胺毒奶粉問題、溫室效應導致全球暖化問題、臭氧層稀薄紫外線過量問題、茭白筍的無性生殖考題等等。此類型的考題多為長篇幅的閱讀題型，文字敘述長，需要耐心、細心、和閱讀理解，需結合自然科知識，此類型題目才能迎刃而解。

小叮嚀

會考前最後一個月內，建議不要盲目地練艱深考題，目前當務之急為「會考歷屆試題」和「基測歷屆試題」必須要完成和確實訂正。還沒有完成歷屆試題的考生應盡速把這些習題確實完成，完成後將錯誤的題目審視一次，重新思考、再練習或整理錯誤題型的筆記，以熟悉會考趨勢！

最後，再次強調考題趨勢為中間難度偏易，高分的關鍵在於仔細讀題的「耐心」和作答時的「細心」。

考題國中教育會考自然科
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