107會考猜題／數學科回歸基本 寫題目有時間策略

2018-05-03 08:52 聯合新聞網 文／蘇博（冠博文理補習班）



會考剩下一個月不到，該如何有效率練題及該注意的事項有哪些，讓蘇博跟您說分明。

一、完成近十年歷屆會考試題。

圖為會考生。聯合報系資料照 分享 facebook 雖然會考每年題目都不一樣，但有連續兩年考出來的觀念是一樣的，或是相隔好幾年考出相同的觀念或概念。如近幾年都考的基本四則運算、多項式的四則運算和生活應用題(106漫畫買飲料、105手機費率、104餐廳買餐點題)，105、106都有的體積、機率題等，都可了解會考都會有基本計算題目及生活中的數學題，因此完成歷屆會考試題是非常有必要的。

二、每天完整寫一回兩題非選擇題，保持邏輯思緒的完整性。

近幾年的會考非選擇題都是一題簡單的代數題目，一題較難的幾何證明題目。

根據統計一題非選擇題的比重相當於2.35選擇題的比重，因此非選擇題常常是決勝關鍵。

學生往往都是敗在知道答案但是非選擇題論述不清，導致無法拿到滿分的窘境。因此每天練習非選擇題請學生老師或是補習班老師幫忙批閱是一定要的。如此可以藉由老師的批改將不必要的贅述省去也可以更清楚的了解自己思考的邏輯脈絡。

三、寫數學題目有策略，分段計時完成。

學生們參加模擬考的時候常常會發生題目寫不完，導致最後幾題選擇或是非選擇題草草完成或用猜的，這樣分數一定不會高。會考數學八十分鐘，如何有效率運用時間是很重要。數學目由簡單到難分佈，因此規畫前十五題大約二十五到三十分鐘完成，後十六到二十七題約三十到三十五分鐘，兩題非選擇題約十五分鐘完成，最後五到十分鐘再檢查一次。依個人能力比例調整才能從容完成，拿到自己應該拿的分數。

四、回歸基本，艱澀題目不觸碰。

會考數學題目本身計算不難，較靈活的通常是生活上應用題。因此不必刻意練習艱深的題目浪費自己的時間，這樣不但對於會考數學無易，同時也會浪費自己讀其他科的時間，除非是要考特招的考生，否則不建議練習過於艱深的題目。

會考當天，同學們只要把歷屆會考試題錯誤的題型了解瀏覽一番即可，保持好自身的信心，這樣一定可以勇創佳績迎向未來。祝各位考試順利。