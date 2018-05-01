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107會考猜題／國文科三部分必考 作文可反過來想

2018-05-01 07:00聯合新聞網 文／文熒(冠博文理補習班國文科教師)

國中會考考生。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
國中會考考生。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
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隨著改革呼聲的影響愈來愈大，題型的多元化也將愈來愈明顯，但仍有幾點應多加注意：

●選擇題方面：共計48題，測驗時間70分鐘。

一、語文常識必考：語文常識部份包含六書與書法，標點符號，詞類與詞性，四大句型，應用文含書信及稱謂、便條、柬帖、題辭等，是國中課程各版本教科書中必定包含的範圍，考生須熟練判斷關鍵。

二、文意及寫作技巧判讀必考：這部份佔單選題總題數一半以上，而且愈來愈重視考生對文字的感受能力，例如：題幹要求判讀屬於動態寫景的描述，就必須同時符合「寫景」的內容及「動態」的筆法；另外要求判讀「本段文字主旨」、「作者要表達的意思」時，必須從題幹文字敘述中找到判讀關鍵。

三、基礎語表能力必考：這部份可以包含成語運用能力、詞語運用能力，可以考填空，也可以要求考生選出運用是否正確的選項，有時也測驗考生判斷整段描述是否合乎邏輯的能力。在單字形音義方面，考生最需要考慮的部份是教育部頒布的一字多音審訂表，以及其他平常容易誤用的字音字形。

四、跨領域主題文章出現機率高：這部份包含在前述文意判讀部份，但可能需要綜合對自然或社會科知識領域的基礎認識，古來有「文史不分家」的說法，如今是只要是國中知識領域相關的所有文章都可以成為出題範圍，往年就曾經出過含地圖的閱讀題組，或是整合考古、瀕絕生物知識的文章。長文題組出現一到兩大題的機率很高，若是出現圖表或說明較長的題幹，必須耐心讀完，判讀線索常在眼前，卻容易被忽略。

●寫作測驗方面：長文一篇，測驗時間50分鐘。

近年考試愈來愈注重從生活層面的觀察出發，進而得到某種生活啟示的寫作內容，根據筆者個人的教學經驗，培養較為深入的觀察力及聯想力決定了答題內容是否豐富的關鍵。另外，表現相當程度的敘事能力也可以使寫作內容變得更為豐富。在應用修辭上，則應妥善訓練摹寫、譬喻、轉化、層遞等寫作技巧，以從容應付各種題型。同時，在文章內容上也必須提出較為深刻的省思，以自我辯證的方式帶出生活啟示，會有較大高分的機率。

以106年的寫作題目「從傳統習俗中，我看見……」為例，考生就必須先選擇一項自己能寫的「習俗」為材料，進而從習俗中得到個人啟示，並反思這項習俗在生活中的意義，甚至反過來想「若是不這麼做會有什麼影響？」以帶出「傳統習俗對生活的意義」。

也建議考生，在會考前的這段時間，練習反覆聯想的過程，並練習或摹擬切入主題的「起手式」，對於五十分鐘的寫作測驗掌握度會比較高。字數雖然多不限制，但最好能達到500~700字左右，並至少分四到五段為佳。

會考國文作文

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