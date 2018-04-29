普高自然課綱 必修學分須含3分之一探究實作

2018-04-29 20:36 中央社 台北29日電



教育部今天召開課審大會，國教署表示，原本普通高中自然領域總綱和領綱的學分規劃不一致，經討論後決定回歸總綱，其中，部訂必修學分數須含1/3跨科探究與實作課程內容。

教育部今天召開高中以下學校課程審議會審議大會，討論自然科學領域課程綱要草案。

教育部國民及學前教育署長邱乾國會後受訪時表示，原本十二年國教課綱的總綱規劃自然領域12學分，物理、化學、生物、地球科學各2至4學分，但研修小組在規劃普通高中的自然領綱草案時，則將物理、化學、生物、地球科學訂為2學分，自然科學探究與實作另安排4學分。

邱乾國指出，由於總綱和領綱的規劃不一致，因此課審委員和研修小組的意見分歧，經過討論後，最後決定回歸總綱，物理、化學、生物、地科仍維持各2至4學分，但保留自然探究與實作的精神，因此新增備註，要求部定必修學分數應含1/3跨科目的主題式探究與實作課程內容。

邱乾國表示，之後將請研修小組針對課程設計、教學實施等部分寫清楚探究與實作如何推動，但不會變成一個新科目或是固定學分，而是讓學校根據校內師資狀況，規劃如結合物理與化學或是化學與生物的主題式探究與實作課程，希望探究實作不要侷限在單科內，而是能夠跨領域學習。