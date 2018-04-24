校舍改建與鐵路綠廊 雄中校園脫胎換骨

2018-04-24 12:49 中央社 高雄24日電



為解決雄中第七棟校舍老舊及使用空間不足問題，舊校舍預計今年拆除重建。建築師結合鐵路地下化的綠園道與雄中校園景觀共融設計，未來雄中學生可享受長達15公里的綠色步道。

高雄中學地理位置鄰近高雄火車站、三塊厝車站以及愛河。依高雄市政府工務局規劃，等到附近的自立陸橋拆除後，學生可以由北側進入校園上課將更為方便。

工務局長蔡長展今天指出，原第七棟校舍位於雄中校園西北側，因緊鄰鐵路，火車行駛聲音永遠伴隨高一同學上課，圍牆阻絕校園空間，使用已超過50年，建物老舊且有內外牆粉刷斑駁，牆面磁磚脫落等現象。

經高雄中學校長謝文斌積極爭取社會資源，由洪四川公益文教基金會指定捐贈新台幣6000萬元，市府補助約4400萬元，總經費1億400萬元，規劃興建一棟地上4層，30間普通教室的教學大樓，預計在民國109年校舍興建完成。

另外，與雄中一樣具有悠久歷史的市區鐵道，在今年底鐵路地下化後，工務局正著手將地面上的舊鐵道開闢成15公里長的綠園道，過去隔閡在雄中與鐵道之間的高聳圍牆將全數拆除，取而代之的是具有穿透性的綠籬及兼顧休憩與通行的綠帶長廊。

依工務局建築工程設計科資料，雄中第七棟校舍也與綠園道採共融設計，除了設置一個新的校門口，更將整個園道的景觀延續至雄中校區，雄中的學生以後將不必再經由車水馬龍的建國路即可直接經過綠園道進入校園，創造優質的教學與通勤環境。