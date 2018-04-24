南迴3國中生「黑手夢」考過機修丙級證照

2018-04-24 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東南迴賓茂國中三年級生李崴（右起）、陳逸翔及謝澤深，參加「機車修護即測即評丙級技術士檢定」通過學科及術科考試，3人拿到丙級證照。圖／賓茂國中提供 分享 facebook 台東南迴賓茂國中技藝教育推廣有成，昨天在高雄中山工商舉辦的「機車修護即測即評丙級技術士檢定」考場中，國三的李崴、謝澤深、陳逸翔等3名同學，通過學科及術科考試，是學校繼105年後，一次獲得三張證照創新紀錄。

這次通過丙級證照及技藝競賽績優學生中，其中謝澤深與李崴是學校棒球校隊，陳逸翔則是籃球校隊，學生能夠一邊持續練球，一邊兼顧學習，在國中三年級接觸到技藝教育，並能參加技藝競賽得獎，十分不容易，活潑的李崴同學說，「要把這張證照送給媽媽當作母親節禮物」。

「他從小就對機車有興趣，就想要自己來修車。」陳逸翔表示，雖然修車是辛苦的工作，但自己就是喜歡，現在有了丙級證照，對自己的技術來說是一種肯定，未來，會持續精進技術，考上更高的技術士檢定。

輔導主任呂華詩表示，偏鄉地區孩子能夠從技藝實作中，得到學習自信，進而在高中職學到一技之長，找到穩定工作，回到部落後，能夠成為良好的典範，讓部落成長與進步，這也是學校積極推動技藝專班的原因。