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台灣教授為何低薪？ 李茂生點出原因「已經沒救了」

誰「砂」了藻礁、找篩檢胃癌基因 中女中奪科展冠軍

2018-04-24 07:27聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中女中林宸安（左）、陳頡霓（右）從大數據分析胃癌細胞基因、盧佳秀（中）實驗海砂...
台中女中林宸安（左）、陳頡霓（右）從大數據分析胃癌細胞基因、盧佳秀（中）實驗海砂對藻礁的生態影響，均獲科展冠軍。記者喻文玟／攝影
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台中女中今年參加全市中小學科展，成績高中職組第一，共有4組不同科別的冠軍將代表參加全國賽。其中，數理資優班盧佳秀參加植物學科，獨立完成「誰砂了藻礁」實驗奪冠，她親自到桃園一帶海域採樣研究海砂對藻礁的生態影響，只要藻礁埋砂3公分、持續5天就會邁向死亡。

盧佳秀一開始報名科展是研究數學題目，驗證對高中生有難度而臨時換題。熱愛生態的她持續關注「桃園大潭藻礁」議題著手研究，她說，生物課本沒有相關議題，目前影響藻礁生態有三大因素：海砂、工業廢水、人為破壞，其中海砂覆蓋殼狀珊瑚藻礁，會影響光合作用。

盧佳秀去年10月開始到藻礁生態保育區外進行採樣，撿有藻礁覆蓋的鵝卵石，採集海砂，自己架設模擬海水流動的池缸進行實驗，24小時不同光照變化進行觀察。她說，海砂影響生態的變因比較容易觀察，一旦藻礁埋砂3公分、持續5天，色素就會裂解，從粉紫色變橘色，最後甚至呈白色邁向死亡。

盧佳秀希望，未來能再進一步實驗不同厚度的海砂覆蓋，對藻礁光合作用的影響，找出臨界值。

另一組動物醫學類冠軍林宸安、陳頡霓，分析美國國家生物科技中心的大數據資料庫，希望能找出從血液就能檢測胃癌的基因組。

陳頡霓說，這個題目的動機因為舅舅罹患胃癌，匆促過世，萬分不捨，去年美國有一名16歲高中生發明能測試胰臟癌的試紙，改變醫學史，她們希望能透過血液就能篩檢出胃癌基因。

林宸安、陳頡霓說，從大數據資料庫先找篩選樣本，找到來自上海醫院胃癌血液的基因表現量資料庫，一共有10種基因可根據蛋白質找胃癌細胞，她們到中國醫藥大學取得癌細胞進行實驗，其中6種基因蛋白質的表現可能具有檢測潛力，有機會還要再精確細胞實驗，盼能突破關鍵。

台中女中參加全市中小學科展，成績優異，囊括4項類組冠軍，團體成績也第一名。記者喻...
台中女中參加全市中小學科展，成績優異，囊括4項類組冠軍，團體成績也第一名。記者喻文玟／攝影
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台中女中參加全市中小學科展，成績優異，囊括4項類組冠軍，團體成績也第一名。記者喻...
台中女中參加全市中小學科展，成績優異，囊括4項類組冠軍，團體成績也第一名。記者喻文玟／攝影
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癌細胞珊瑚科展台中女中
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