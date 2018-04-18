彰化校園毒品尿篩 3萬名學生皆呈陰性

2018-04-18 15:14 中央社 彰化縣18日電



彰化縣政府去年徵得所轄縣立高中、國中、國小高年級學生與家長同意，進行五合一毒品尿篩，同意參與學生共3萬2085人約占可受檢群體半數，結果都呈陰性。

彰化縣政府去年在所轄各級學校執行校園擴大尿篩，採購大麻、搖頭丸、K他命、甲基安非他命、鎮靜類安眠藥五合一毒品快篩試劑，供學生自主篩檢，共3萬2085名學生同意參與，占總比例約半數，檢驗結果都呈陰性，縣政府今天舉行尿篩成果記者會。

根據縣政府教育處資料，民國106年9月發出調查同意書、10月執行篩檢，同意參與尿篩的縣立高中及國中學生共2萬1139人、比例55.5%，國小五、六年級學生為1萬946人、比例49.64%，快篩判定呈陽性共34件，但經實驗室確認篩檢，結果都呈陰性，已通知學校。

縣政府祕書長賴振溝表示，去年編列預算購買五合一快篩試劑，徵得家長同意後進行檢測，同意參與學生篩檢結果都為陰性，值得欣慰，今年將持續辦理，希望家長繼續支持，也希望學生重視健康、不要染毒，才能達成人生理想與期望。

今天記者會也展出「毒品模型辨識櫥窗」，可供縣內各級學校機關巡迴陳列，還有律師陳振吉規劃製作的「毒品模型宣導包」，及彰化縣政府警察局製作的「毒物模型」，讓民眾與學生透過模型辨識新興毒品型態、提高警覺，避免誤食毒品。