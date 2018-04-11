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高雄市寶山國小混齡教學有阻力 教局允溝通微調

2018-04-11 17:57中央社 高雄11日電

混齡教育試辦3年是否續辦，教師及家長有異議，高雄市寶山國小校長顏浩義今天表示尊重校務會議的結論，教育局說會與教師、家長溝通並做微調辦理方式，為孩子發展客製化的精緻教學。

為提升偏鄉學生學習效能，國教署104學年度規劃5所國小混齡教學，有高雄市寶山、苗栗縣南河、台中市中坑、東汴國小與嘉義縣豐山實驗教育學校，今年7月底將檢討驗收成果。

政大實驗教育推動中心教授陳榮政等人今天前進桃源區寶山國小，並觀摩教學情形。

布農族的洪豪是寶山國小中年段班，如果在一般國小，洪豪應讀三年級，不過在寶山他與四年級同班。他告訴中央社記者，與四年級生同班上課，在學程上沒有太多難度，如果有不懂的內容會告訴老師也會請同學幫忙。洪豪說可以適應混齡教育。

也是布農族的陳彧是五年級生，與六年級一起上課，他自認理解和成績不輸六年級生，有時數學和英文成績都還勝過六年級生；不過他說體能競賽就比不上，賽跑總是輸了一大截。

陳彧、洪豪表示，混齡上課可以有比較多的同班同學，人多熱鬧。

寶山國小是否還要續走混齡教學？3月初的校務會議提案表決，結果是10比2票，反對混齡教學多於支持。顏浩義今天表示，尊重這個結果，已經將結論報市府教育局。

寶山國小混齡教學從10名學生增為18人，目前分低、中、高年段班教學。

顏浩義指出，過去寶山只有10名學生，每班1到2人，人數少學生人際互動低，甚至有學生一至三年級都是自己一班，直到後來混齡教育，有同儕學習互動機會，明顯提升了學生的群體關係。

市府教育局表示，寶山混齡教學成功留下原鄉部落的孩子，學生學習成效提升，教育局將就混齡教育與教師、家長溝通並做微調辦理方式，為孩子發展客製化的精緻教學。

不過高雄市教育產業工會反對教育局的說法，促市府尊重老師和家長的決定。

布農族政大偏鄉

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